הראל בדרך לאירופה: תשקיע 200 מיליון ש"ח בקרן לוגיסטיקה של EQT Exeter

אסטרטגיית הלוגיסטיקה של הקרן כוללת רכישה והקמה של מתקני Big Box, Mid Box ו-Last Mile ברחבי אירופה, ולבנות פורטפוליו מגוון של נכסים לוגיסטיים מודרניים ואיכותיים, אשר מצויים במחסור בשווקים אלה.
הקרן מתמקדת באסטרטגיית אגרגציה, באמצעות ביצוע מספר רב של השקעות קטנות ובינוניות, במטרה לבנות תיק נכסים משמעותי המתאים למשקיעים מוסדיים.
לדברי איציק טוויל, מנהל תחום האשראי והנדל"ן בהראל: "השקעה זו משקפת את אסטרטגיית הראל לגיוון ולהרחבת תיק הנדל"ן שלנו, לצד מנהלים מובילים בעולם. ההשקעה בקרן מהווה צעד נוסף של קבוצת הראל בהרחבת פעילותה הבינלאומית בתחום הנדל"ן הלוגיסטי, תוך מיקוד באזורים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה".
בשנים האחרונות, שוקי הלוגיסטיקה הגלובליים עברו שינויים משמעותיים בעקבות אירועים כמו מגפת הקורונה, המלחמה באוקראינה, תקיפות ספינות סחר סמוך לתימן, ותוכנית המכסים של ממשל ארה"ב– כולם תרמו להפרעות נרחבות בשרשראות האספקה והייצור בעולם.
הראל מזהה הזדמנות בשוקי הלוגיסטיקה באירופה, הסובלים ממחסור מובנה בהיצע, אשר מוביל לעלייה בתפוסה ולביקוש גובר לשטחים איכותיים.
תמורות נוספות הצפויות להעצים את הביקוש כוללות:
התגברות שיעור החדירה של מסחר אלקטרוני (e-commerce) ברחבי אירופה
המשך מגמת ה-Nearshoring המחזירה ייצור מקומי ליבשת
שיעור גבוה של נכסים מתיישנים תורם לגידול בביקוש לשטחים חדשים
גורמים מבניים מגבילים את ההיצע החדש של שטחי לוגיסטיקה מודרניים
חוסר איזון בין ביקוש להיצע תומך בהמשך עליית מחירי השכירות
הקרן מנוהלת על ידי קבוצת EQT AB, שנוסדה בשנת 1994 ונסחרת בבורסה של שטוקהולם. EQT הוא מנהל השקעות גלובלי, עם נכסים מנוהלים בסך של כ-266 מיליארד אירו, נכון ל-30 ביוני 2025, הפועל בשני תחומים – הון פרטי ונכסים ריאליים. EQT מחזיקה בחברות פורטפוליו ונכסים באירופה, אסיה פסיפיק ואמריקה, אשר עבורן היא פועלת להשגת צמיחה בת-קיימא, מצוינות תפעולית ומובילות שוק.