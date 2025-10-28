גולדמן: "מרדף מומנטום" עשוי להזין את העליות ב-S&P 500; מעבר לשורט גאמא יחייב קניית מניות

Goldman Derivatives Desk:

אם נראה את השוק מעט גבוה יותר, הסוחרים (בעיקר בעלי פוזיציות גדולות באופציות) יאבדו חלק ניכר מהחשיפה שלהם מלונג גאמא , וייכנסו לאזור של שורט גאמא באופן אגרסיבי.

במצב כזה הם ייאלצו לקנות דלתאות באופן מכני כדי להמשיך לגדר את הפוזיציות שלהם בצורה דינמית.

החזקת שורט גאמא ברמות תנודתיות כה גבוהות אינה מצב נוח או רצוי לסוחרים, ולכן סביר שנראה אותם עוברים ל”מרדף מומנטום” — כלומר, מתחילים לרכוש אופציות בכיוון העליות כדי להגן על עצמם.

מהלך כזה עלול להגביר את העליות, מאחר שבתרחיש של “עלייה במחיר הנכס יחד עם עלייה בתנודתיות” (spot up / vol up) ייווצר מעגל שמזין את עצמו כלפי מעלה.

המניה החציונית במדד S&P 500 נושאת פוזיציית שורט בהיקף השווה ל־2.3% משווי השוק שלה. נתון זה מציב אותה באחוזון ה־67 ביחס לשלושים שנה האחרונות.

(מזכיר לכם שאתמול כתבתי שקרנות גידור סוגרים פוזיציות שורט שלהם , לפי המספרים אתם רואים שהפוזיציות שורט עדיין גבוהות ואם הסגירה תימשך כנראה שורט סקוויז רק יגבר).

Bloomberg:

69% מחברות מדד S&P 500 שדיווחו עד כה את תוצאותיהן לרבעון השלישי הצליחו להכות את תחזיות ההכנסות, שיעור ההפתעות החיוביות הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות.

עוד קצת פיקנטריה מעניינת:

היסטורית, כאשר מדד S&P 500 רשם עלייה בששת החודשים שלפני נובמבר, מעולם לא נרשמה ירידה במהלך נובמבר–דצמבר. במקרים כאלה, התשואה הממוצעת של המדד בחודשיים האחרונים של השנה הגיעה לכ־6%, כמעט פי שניים מהממוצע העונתי הרגיל לתקופה זו, הידועה ממילא כחזקה עונתית.

חייב להגדיש כמה שורות לשוק האוהב שלנו , ארגנטינה:

40% עלייה בשוק המניות, אז גולדמן הוציא סקירה:

״נכון לעכשיו, לא נראים לחצים מהותיים למימוש רווחים, דווקא במועד שעשוי להיות קריטי להתפתחות האזורית. נראה כי המהלך הנוכחי במניות נמצא רק בראשית דרכו״.

בינתיים:

TA-125 : -0.6%

TA-Banks : -0.7%

Usdils : 3.26

S&P 500 future : +0.1%