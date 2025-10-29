לשכת סוכני הביטוח נוקטת ביד קשה: קובלנות נגד שני סוכנים בגין הפרות חמורות של כללי האתיקה

הוועדה למניעת הסגת גבול המקצוע בלשכת סוכני הביטוח, בראשות סו"ב ועו"ד יניב גוב-ארי, הגישה לאחרונה לבית הדין המשמעתי של הלשכה שתי קובלנות נפרדות כנגד שני סוכני ביטוח החברים בלשכה, בגין הפרות מהותיות של כללי האתיקה המקצועית.
הוועדה פעלה בהתאם לסמכויותיה ולהסמכת הוועד המנהל, ולאחר קבלת תלונות, קיימה בדיקה ראשונית, אספה ראיות, חקרה את המקרים לעומקם, ולאחר מכן החליטה על הגשת כתבי קובלנה לבית הדין המשמעתי בלשכה, בהתאם לסעיפי התקנון המסדירים את הליכי האתיקה והמשמעת בלשכה.
ממצאי החקירה עלה כי אחד מהסוכנים ניהל אתר אינטרנט שהציג את עצמו כאתר ממשלתי ("הר הביטוח"), תוך הטעיית ציבור המבוטחים ויצירת מצג שווא כאילו מדובר בשירות ציבורי מוסמך; הסוכן השני פעל בשיתוף פעולה עם חברה שעסקה באופן שיטתי בפדיון מוקדם של חסכונות פנסיוניים באופן שפוגע בציבור החוסכים, תוך גביית עמלות חריגות בשיעור של כ-20% מהפדיון, ובליווי הליכים משפטיים אגרסיביים נגד מבוטחים שלא עמדו בתשלום, מרביתם מקרב אוכלוסיות מוחלשות.
במסגרת הקובלנות, ביקשה הוועדה מבית הדין להטיל עונשים חמורים, לרבות הרחקה לצמיתות מחברות בלשכה, הטלת קנסות כספיים גבוהים, פנייה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לצורך שלילת רישיון ועוד; וזאת, לאור חומרת המעשים והשלכותיהם על ציבור המבוטחים ותדמית מקצוע סוכן הביטוח בעיני הציבור.
לשכת סוכני הביטוח מדגישה כי לא תינתן כל סובלנות כלפי מי שמפר את כללי האתיקה, פוגע באמון הציבור, במוניטין המקצוע ובסוכנים הישרים הפועלים במסירות ובאחריות.
הוועדה למניעת הסגת גבול המקצוע, פועלות באופן שיטתי למעקב, ניטור, איתור וטיפול בסוכנים וגורמים הפועלים בניגוד לדין, לתקנון הלשכה ולערכי היסוד של המקצוע, ותמשיך לנקוט ביד קשה מול כל ניסיון לפגיעה בכבוד המקצוע, אמינותו ותדמיתו בציבור.