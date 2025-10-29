כלל ביטוח ופיננסים ומכלול מימון משקיעות בקרן ראשונה מסוגה לקידום שוק הדיור להשכרה בישראל

כלל ביטוח ופיננסים ומכלול מימון ישקיעו בקרן, ראשונה מסוגה, שתעמיד מימון משלים ליזמים ולחברות נדל"ן למימון פרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח.

קרן המימון, בהיקף של 400 מיליון ₪, הינה יוזמה של מכלול ושלושה שותפים אשר גם ינהלו אותה, רואי החשבון נודרי זיזוב וגיל ציק (בכירים לשעבר בקבוצת עופר השקעות) ועו"ד אריאל שימקביץ יזם בתחום הנדל"ן ובעל משרד עורכי-דין המתמחה בעסקאות נדל"ן מורכבות.

עם עליית הריבית בשנים האחרונות, יזמים וחברות נדל"ן חווים קושי לממן פרויקטים בשיעורי מימון להם הורגלו טרם עליית הריבית.

הפתרון שמציעה הקרן מספק את המענה הנדרש הן לצרכי היזם והן לצרכי הבנק המממן בתקופת ההקמה ובתקופת ההנבה. בהתאם, יתאפשר ליזמים להעמיד הון עצמי נמוך משמעותית מההון שנדרש כיום להעמיד לבנק המממן, לצרכי הקמת פרויקטים בייעוד להשכרה לטווח ארוך.

במהלך השנים האחרונות שווקו על ידי המדינה באמצעות מכרזי "דירה להשכיר" עשרות אלפי יחידות דיור כדי לנסות ולייצר מסה קריטית של דירות להשכרה. אולם, עליית שיעור הריבית הקשתה על יזמים שזכו במכרזים לקדם את הפרויקטים, בשל אתגר התשואה מהשכירות (פחות מ - 3%) אל מול תשלומי הקרן והריבית שנדרשים על ההלוואה לאחר תקופת ההקמה.

מעבר לעלויות המימון הכבדות בהם נושאים יזמים על רכיב החוב שנלקח לטובת מימון רכישת הקרקעות ששווקו במכרזים, יזמים ביצעו מחיקות שווי גדולות של ערך הקרקעות שרכשו. מעבר לכך, יזמים שלא יעמדו במועדים להם התחייבו במכרזים, חשופים גם לסיכון נוסף בדמות חילוט הערבויות שהעמידו לטובת עמידתם בתנאי המכרזים.

היזמים המעטים שפעלו להקמת פרויקטים בתנאי השוק המאתגרים בשנתיים האחרונות נאלצו להקצות שיעורי הון עצמי גבוהים בהרבה מהשיעורים שהיו רגילים להם בעבר. לחלופין, יזמים בחרו לוותר על שיעורי החזקה משמעותיים, שלעיתים אף מגיעים לכמחצית מהחזקותיהם בפרויקטים באמצעות הכנסת שותפים מוסדיים, כנגד השבת חלק מההון שהושקע על ידם.

השותפים שינהלו את הקרן מביאים עימם ניסיון עסקי רב בתחומי הפיננסים, הנדל"ן וההשקעות. עו"ד אריאל שימקביץ, בעלי משרד המתמחה בליטיגציה ובנדל"ן. בשנים האחרונות עו"ד שימקביץ מוביל יזמות בשותפות עם חברת סלע קפיטל ואח', לבניית מתחם משרדים ומסחר במתחם הבורסה ברמת גן. רו"ח נודרי זיזוב, כיהן כסמנכ"ל כספים בקבוצת עופר השקעות, קרן בית וגג וחברת אנרג'יקס הציבורית (מקבוצת אלוני חץ) ורו"ח גיל ציק, כיהן כמשנה למנכ"ל קבוצת עופר השקעות ולפני כן בתפקידי ניהול כספים במגוון חברות מובילות בישראל.

את ההשקעה מטעמה של כלל ביטוח ופיננסיים הובילו ניר דקל - מנהל ענף נדל"ן ישראל ואורי סער – מנהל פיתוח עסקי נדל"ן ישראל.





אורי פז, מנכ״ל קבוצת מכלול, צילום: דניאל לילה



אורי פז, מנכ"ל קבוצת מכלול, התייחס ואמר: "על אף הביקושים הגבוהים למוצר, בעשור האחרון הוקמו אלפי יחידות דיור בלבד. הצפי הוא כי במהלך השנים הקרובות יוקמו עשרות אלפי יחידות דיור. קידומו של שוק דיור להשכרה בישראל מהווה אינטרס לאומי לטובת מתן מענה להיעדר היכולת של רבים לרכוש דירות. כמו כן, קיומו של שוק מוסדי מוסדר יאפשר למשקי הבית בישראל וודאות לשכור דירות לטווח ארוך, בתנאים קבועים וידועים מראש, כנהוג במדינות מערביות רבות".

עבור מכלול, חברה ציבורית מובילה העוסקת גם במימון וליווי אשראי סגור ליזמים ולחברות בנייה, ההשקעה והמעורבות הפעילה בקרן, עתידות להוות מנוע צמיחה וכניסה לתחום משיק, בעל סינרגיה גבוהה לתחומי פעילותה, שעשוי לתרום לרווחיה העתידיים.





ניר דקל, צילום: סיון פרג׳



ניר דקל, מנהל ענף נדל"ן ישראל בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "השקעתנו בקרן היא המשך ישיר לאסטרטגיה של כלל ביטוח להרחיב את פעילותה בתחום המגורים בכלל ובתחום הדיור להשכרה לטווח ארוך בפרט. אנו רואים חשיבות רבה בקידום פתרונות מימון חדשניים שיאפשרו ליזמים להוציא לפועל פרויקטים להשכרה ארוכת טווח - שוק בעל חשיבות לאומית הולכת וגוברת. לצד התרומה החברתית, ההשקעה צפויה לייצר תשואה יציבה וארוכת טווח לעמיתים, תוך גיוון תיק ההשקעות והעמקת החשיפה לנכסים ריאליים".