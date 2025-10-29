פרויקט הדגל של OPC אנרגיה בטקסס יוצא לדרך

קרן האנרגיה של מדינת טקסס (TEF) העמידה לפרויקט מימון של כ-1.1 מיליארד דולר בתנאים אטרקטיביים.

בנק לאומי העמיד הלוואה של 300 מיליון דולר למימון חלק מההון העצמי שהעמידה חברת הבת CPV (70%) בפרויקט.

CPV חתמה על הסכם לרכישת השותף (30%) ב-Basin Ranch ובכך תשיג בעלות מלאה בפרויקט.

כחלק ממימוש האסטרטגיה לרכישת שליטה בנכסי הגז הפעילים של CPV, נחתם הסכם לרכישת 11% הנותרים בתחנת הכוח Shore ותושג בעלות מלאה בפרויקט.

חברת OPC אנרגיה, באמצעות חברת הבת CPV, יוצאת לדרך עם פרויקט Basin Ranch במדינת טקסס – אחד מפרויקטי הדגל של החברה בארצות הברית. CPV השלימה בימים האחרונים שורה של מהלכים שהובילו לסגירה הפיננסית של הפרויקט, המאפשרת את תחילת הקמתו כבר בימים אלה.

הפרויקט כולל הקמת תחנת כוח מונעת גז טבעי בהספק של כ-1.35 ג'יגה-ואט, עם פוטנציאל עתידי לשילוב טכנולוגיות ללכידת פחמן. עלות הקמת התחנה נאמדת בכ-1.9 מיליארד דולר, וההפעלה המסחרית צפויה להתחיל במהלך שנת 2029, בכפוף להשלמת ההקמה בהתאם לתכנון.

CPV חתמה על הסכם הלוואת הקמה עם קרן האנרגיה המדינתית של טקסס (TEF) בהיקף של כ-1.1 מיליארד דולר – קרן הפועלת לעידוד פרויקטי אנרגיה במדינה. ההלוואה ניתנה בתנאים אטרקטיביים במיוחד, עם ריבית שנתית של 3% לתקופה של כ-20 שנה, ותוך שיעבוד בכיר על הנכס לטובת מימון הקמת התחנה.

בנוסף, במסגרת המהלכים הפיננסיים למימון ההון העצמי בפרויקט, CPV חתמה על הסכם מימון ישיר עם בנק לאומי, לקבלת הלוואה בהיקף של 300 מיליון דולר שתיפרע לשיעורין עד שנת 2032, בריבית המבוססת על SOFR בתוספת מרווח של 2.8%-3.4%. ההלוואה ניתנה למימון חלק מההון העצמי של קבוצת CPV בפרויקט, ומהווה את הלוואת ה-Corporate הראשונה של חברת CPV. את יתרת חלקה בהון העצמי, בהיקף של כ-170 מיליון דולר נוספים, העמידה CPV באמצעות OPC, לרבות מתוך כספים שגויסו לאחרונה על ידי OPC בהנפקת הון שביצעה בחודש יוני 2025.

במקביל, חתמה CPV על הסכם רכישה עם שותפתה GE Vernova, המחזיקה ב־30% מהפרויקט, לרכישת מלוא אחזקותיה תמורת 371 מיליון דולר (מתוכם סך של כ-65 מיליון דולר בגין החזר ההשקעות טרום סגירה פיננסית של המוכר, כ-226 מיליון דולר שעיקרם העמדת ההון העצמי ובטוחות הנדרשים בקשר עם הלוואת TEF, וכ-80 מיליון דולר בגין מכירת ההחזקות), ובכך תשיג בעלות מלאה ושליטה בפרויקט.

לצורך הקמת התחנה, התקשרה CPV עם קבלן אמריקאי במסגרת הסכם EPC, במסגרתו התחייב לספק שירותי בנייה מלאים הכוללים שילוב ציוד של GE ורכש שאר הציוד (שלא נרכש מ-GE). התמורה הכוללת על פי הסכם ה-EPC ורכש הציוד מ-GE צפויה להסתכם במצטבר בכ-1.4 מיליארד דולר, ותשולם לאורך זמן בהתאם לעמידה באבני דרך.

נכון למועד הסגירה הפיננסית, התקשרה חברת הפרויקט בשורה של הסכמים מסחריים, ובהם גידור של חלק מהותי מהספק התחנה לתקופה של שבע שנים ממועד ההפעלה המסחרית, כחלק מתוכנית לגידור של כ-75% מההספק הכולל של תחנת הכח. בנוסף נחתמו הסכמי תפעול ותחזוקה (O&M), הסכם לניהול נכסים עם תאגיד מקבוצתCPV , והסכמים נוספים, כמקובל בפרויקטים דומים.

Basin Ranch צפוי להיות אחד הפרויקטים הגדולים והמשמעותיים שיוקמו בטקסס בשנים הקרובות. על פי הערכות החברה, הפרויקט צפוי להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונהEBITDA של כ-275 מיליון דולר ותזרים חזוי לאחר שירות חוב בכיר של כ-250 מיליון דולר בשנה.

בנוסף, חברת הבת CPV חתמה על הסכם לרכישת חלקו (11%) של השותף הנותר בתחנת הכח Shore, תחנת כח בהספק של 725 מגה-וואט בניו ג'רזי המוחזקת נכון להיום ב-89% על ידי CPV, אשר עם השלמתו יקנה ל-CPV בעלות מלאה ושליטה בפרויקט. הרכישה, ככל שתושלם, תביא לאיחוד הפרויקט בדוחותיה הכספיים של CPV ובהתאם בדוחות OPC.

גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC אנרגיה: "השלמת הסגירה הפיננסית ותחילת ההקמה של פרויקט Basin Ranch בטקסס מהווה אבן דרך משמעותית ביישום האסטרטגיה שלנו להרחבת פעילותה של OPC בארצות הברית באמצעות חברת הבת CPV.

Basin Ranch הוא פרויקט ההקמה הגדול ביותר בטקסס במסגרת ה-TEF, בהספק של כ-1.35 ג'יגה-ואט ובעלות כוללת של כ-1.9 מיליארד דולר, אשר עם השלמתו, הצפויה במהלך שנת 2029, יספק חשמל לאזור מערב טקסס, אחד מאזורי הצמיחה המרכזיים בארה״ב. הפרויקט צפוי להיות מהמתקדמים והיעילים מסוגו בעולם, ויכלול את הציוד המתקדם ביותר של GE בטכנולוגיית H אשר מגיעה לנצילות של מעל 62% וכוללת אפשרות עתידית לשילוב טכנולוגיות ללכידת פחמן. הפרויקט נהנה מגישה למקורות אספקת גז מגוונים, מה שיבטיח אמינות תפעולית גבוהה וביצועים מיטביים גם בתנאי מזג אוויר קיצוניים. כמו כן, המיקום האסטרטגי של הפרויקט מאפשר גידור משמעותי של כ-75% מהספק תחנת הכח על ידי התקשרות בהסכמי Gas Netback והסכמים למכירת חשמל במחיר קבוע למשך שבע שנים ממועד ההפעלה המסחרית, דבר שיתרום לכלכלה חזקה וביצועים פיננסיים יציבים. להערכתנו, בשנת ההפעלה הראשונה המלאה, הפרויקט צפוי להניב EBITDA של כ-275 מיליון דולר ולאור תנאי המימון הנוחים לייצר תזרים לאחר שירות החוב הבכיר בפרויקט של כ-250 מיליון דולר.

בשנים האחרונות ישנה מגמה ברורה של צמיחה מואצת בביקוש לחשמל בטקסס – מגמה הצפויה להתחזק עם המשך הפיתוח המואץ של תחום הדאטה סנטרים. על מנת לתמוך בפיתוח הכלכלי המואץ, הציבה מדינת טקסס יעד שאפתני להגדלת כושר ייצור החשמל בכ-50 ג'יגה-ואט בחמש השנים הקרובות, תוך גיבוש רגולציה ממשלתית תומכת הכוללת קרן מדינתית ייחודית בתחום האנרגיה (TEF). הקרן מעניקה תנאי מימון מועדפים לפרויקטים בהיקף של עד 10 ג'יגה-וואט העומדים בתנאי הסף ואשר יחלו הקמה בשנת 2025. פרויקט Basin Ranch, הינו הפרויקט הגדול ביותר שזכה למימון קרן ה-TEF בהיקף של כ-1.1 מיליארד דולר בריבית קבועה של 3% למשך כ-20 שנה. הפרויקט צפוי להוות למעלה מ-10% מהספק הייצור החדש במסגרת תוכנית ה-TEF. אנו רואים בכך הבעת אמון משמעותית בפרויקט עצמו וביכולותיה של קבוצת OPC להוביל פרויקטי אנרגיה רחבי היקף בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אנו גאים בשיתוף הפעולה האסטרטגי עם בנק לאומי שבחר לקחת חלק במימון חלק מההון העצמי של חברת CPV בפרויקט, כאשר לראשונה הבנק הישראלי מעמיד מימון ישיר של כ-300 מיליון דולר לחברת CPV בפעילותה בתחום הגז הטבעי בארצות הברית. ההסכם מהווה תשתית מצוינת להרחבה עתידית של שיתוף הפעולה שלנו עם בנק לאומי במימון פעילותנו בארה"ב.

כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של OPC בתחום הגז הטבעי בארה"ב, ובמסגרת שיתוף הפעולה המתמשך עם GE Vernova בפיתוח פרויקטים כמו Basin Ranch ורכש ציוד עיקרי, אנו מודיעים היום על חתימת הסכם לרכישת חלקה (30%) בפרויקט תמורת כ-371 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-80 מיליון דולר הינם בגין מכירת זכויותיו בפרויקט מעבר להעמדת חלקו בהון העצמי הדרוש בקשר עם הלוואת ה-TEF והחזר עלויות פיתוח והשקעה טרום סגירה פיננסית בפרויקט, אשר יקנה לקבוצת OPC בעלות מלאה ושליטה בפרויקט.

בנוסף, אנו ממשיכים במגמת איחוד הנכסים הפעילים שלנו בארה"ב על מנת לייצר ערך סינרגטי ומודיעים על הסכם לרכישת חלקו (11%) של השותף הנותר בתחנת הכח Shore, תחנת כח בהספק של 725 מגה-וואט בניו ג'רזי המוחזקת נכון להיום ב-89% על ידי CPV, אשר עם השלמתו יקנה לקבוצת OPC בעלות מלאה בפרויקט.

האמון שמביעים בנו המשקיעים והמוסדות הפיננסיים בישראל מהווה עבורנו בסיס איתן ליישום מתמשך של אסטרטגיית הצמיחה שלנו בישראל ובארה"ב, במסגרתה אנו צופים להגדיל משמעותית את ההספק הפעיל הן בגז טבעי והן באנרגיות מתחדשות, והכל תוך שמירה על יציבות ואיתנות פיננסית."





הדמיית פרויקט טקסס אופיסי אנרגיה, קרדיט: באדיבות החברה