זפירוס ממשיכה לפתח את פעילותה בפולין

חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס ווינג אנרג'יס, הפועלת בתחום ייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות ומחזיקה בחוות הרוח הגדולה ביותר בפולין, ממשיכה לפתח את פעילותה. החברה דיווחה הבוקר כי התקשרה עם שני בנקים פולנים בהסכם להעמדת מימון פרויקטלי בהיקף כולל של כ- 155 מיליון זלוטי (כ-140 מיליון שקל) לטובת הקמת הפרויקט הסולארי פוטגובו PV, שבבעלותה המלאה.
ביולי האחרון החלה זפירוס בהקמת פרויקט פוטגובו PV, בעל הספק חזוי של כ-82 מגה וואט, והסגירה הפיננסית כעת מהווה אבן דרך משמעותית בהשלמתו. בנוסף זכה הפרויקט במכרז של הרשות הפולנית לרגולציית אנרגיה (URE) לתעריף מובטח ל-15 שנה החל משנת 2027. סך ההכנסות בגין הכמויות בהן זכה הפרויקט במכרז (כ-50%) צפויות להסתכם בכ-202 מיליון זלוטי (כ-184 מיליון שקל), בתוספת הצמדה לאורך התקופה.
זפירוס פיתחה שורה של פרויקטים בפולין, ובראשם פרויקט פוטגובו, פרויקט הרוח הגדול בפולין הכולל 8 חוות רוח במספר אתרים הפרוסים על כ-100 ק"מ בצפון מערב המדינה, עם כושר ייצור של כ-257 מגה וואט. כמו כן, מעבר להקמתו של פרויקט פוטגובו PV, לחברה צבר פרויקטים בהספק של כ-700 מגה וואט בשלבי ייזום ופיתוח מתקדם, לרבות הפרויקטים הסולאריים גוליית ורעות בהספק כולל של כ-230 מגה וואט, שתחילת הקמתם צפויה בשנת 2026 ופרויקט האגירה אמבר בהספק כולל כ-100 מגה וואט.
זפירוס ווינג אנרג'יס הינה חברת אנרגיה מתחדשת הפועלת בתחום של ייזום והפעלה של פרויקטים בפולין. החברה הינה הבעלים והמפעילה של חוות הרוח הגדולה ביותר בפולין, וברשותה צבר פרויקטים בהיקף של מאות מגה וואט להרחבת פעילותה בשוק הפולני. החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסת ת"א במרץ 2023 ובמאי 2025 הנפיקה בהצלחה סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'), המדורגת ע"י מדרוג בדירוג של A3.il באופק יציב. בעלת השליטה בחברה הינה קרן תשתיות ישראל (תש"י) המנוהלת על ידי ירון קסטנבאום. מנכ"ל החברה הינו מר ערן סער. יו"ר החברה הינו יעקב (קוקי) אדרי וסמנכ״ל התפעול הראשי הינו תומר אייזנברג.
ערן סער, מנכ"ל זפירוס: "הסגירה הפיננסית לפרויקט פוטגובו PV, אשר הקמתו החלה לפני מספר חודשים, הינה אבן דרך חשובה בהשלמת הפרויקט. הסכם המימון נחתם עם שניים מהבנקים הגדולים והמובילים בפולין ומהווה לראייתנו הבעת אמון נוספת בפעילות החברה, כאשר אנו ממשיכים להרחיב משמעותית את היקפי הפעילות שלנו בפולין."
יעקב (קוקי) אדרי, יו"ר זפירוס: "זפירוס ממשיכה ביישום האסטרטגיה שלה ונמצאת בתנופת פיתוח גדולה, כשהיא מקדמת את פיתוחם של פרויקטים נוספים בהיקף כולל כ-700 מגה וואט. אלה כוללים את הפרויקטים הסולאריים גוליית ורעות בהספק כולל של כ-230 מגה וואט, שתחילת הקמתם צפויה בשנת 2026, ופרויקט האגירה אמבר בהספק כולל כ-100 מגה וואט. בכך נחזק ונבסס את מעמדה של זפירוס כמובילה בשוק האנרגיה המתחדשת בפולין".