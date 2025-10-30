דירוג חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן לשנת 2025 - מי במקום הראשון ?

חברות שתמכו במשרתי המילואים ושמרו על תרבות ערכית הן המרוויחות הגדולות של השנה – ומצליחות לבלוט בתקופה שבה האמון והחוסן האנושי חשובים לא פחות מהחדשנות ומהשכר

שילה זברו-וייס, מנהלת מחלקת Duns 100 בדן אנד ברדסטריט: "דירוג 2025 חושף את השינוי הגדול ביותר שראינו בעשור האחרון - מי שהצליח לחבר בין מצוינות מקצועית לבין תרבות ערכית ותומכת, זכה לאמון העובדים ולמיקומו בצמרת".

Nvidia Israel שומרת על המקום הראשון; Microsoft שנייה ו-monday.com שלישית.

SAP Labs Israel חוזרת לחמישייה הפותחת עם זינוק למקום הרביעי (מהמקום השישי אשתקד).

Silverfort קפצה מדירוג הסטארט-אפים ישירות למקום השמיני בדירוג החברות.

14 חברות חדשות נכנסו לדירוג החברות בהןCyera, Overwolf, Rubrik, Coralogix, Lsports ו-Check Point.

NoTraffic זינקה למקום הראשון בדירוג הסטארטאפים עד 350 עובדים.

תמיכה במשרתי המילואים הפכה למדד קריטי - נתפסת כסמל לחוסן ארגוני ולמחויבות אמיתית של המעסיק.

Stealth Mode הופך לטרנד - יותר סטארט-אפים בוחרים לפעול בדיסקרטיות לנוכח אי הוודאות בענף.

הפינטק בירידה - רק 57% מהעובדים סבורים שהשכר תחרותי (לעומת 76% ב-2024).

מספר הסטארט-אפים עד 100 עובדים הורחב ל-30 חברות – עדות לצמיחה בקטגוריה.

דן אנד ברדסטריט, חברת המידע העסקי הגדולה בעולם, חושפת זו השנה ה-11 ברציפות את דירוג ההייטק – רשימת החברות והסטארט-אפים שהכי טוב לעבוד בהם בישראל. הדירוג לשנת 2025 נערך על בסיס סקר מקיף בקרב עשרות אלפי עובדים ובחינת עשרות פרמטרים הנוגעים לתרבות הארגונית, תנאי העבודה, תחושת השייכות והחיבור למוצר, לצד ניתוח נתונים עסקיים אובייקטיביים. הדירוג הפך בשנים האחרונות למדד מוביל להבנת מגמות בעולם העבודה בהייטק הישראלי ולברומטר מרכזי למצב הענף.

השנה ניכרת מגמה יוצאת דופן - העדפות העובדים עברו שינוי דרמטי בעקבות המלחמה והטלטלות שחוותה החברה הישראלית. עובדים רבים הצביעו על כך שתמיכה במשרתי המילואים ובמשפחותיהם הפכה למדד קריטי בשביעות הרצון, לצד פיתוח מקצועי ואתגר ותגמול כספי הוגן. יותר מתמיד, מעסיקים נבחנים לא רק על חדשנות טכנולוגית או גובה השכר – אלא על תרבות ארגונית שמוכיחה חוסן ערכי ומנהיגות אנושית ברגעי מבחן. גם חשיבות המנהל הישיר עלתה השנה מחדש, כשהוא נתפס כעוגן אנושי בתוך חוסר הוודאות.

שנת 2024–2025 התאפיינה בגל אקזיטים ורכישות חסר תקדים, בהובלת רכישת Wiz על ידי Google תמורת 32 מיליארד דולר – העסקה הגדולה בתולדות ההייטק הישראלי. לצד העסקה, בוצעו רכישות משמעותיות נוספות על ידי Salesforce, SAP, Akamai וצ’ק פוינט, עדות לכך שהטכנולוגיה הישראלית ממשיכה להיות נחשקת גם בשוק העולמי. במקביל, יותר סטארט-אפים בחרו לפעול במודל Stealth Mode – פחות חשיפה ויותר דיסקרטיות – כתגובה לאי וודאות ביטחונית וכלכלית.

בחלוקת הענפים, חברות הפועלות בתחום פיתוח התוכנה מהוות השנה 30% מהמדורגות (לעומת 24% אשתקד) ותחום הסייבר עלה ל-22%. בקרב הסטארט-אפים, תחום הסייבר אף דומיננטי יותר ומהווה 42% מהחברות המדורגות. בתחום השכר נרשמו פערים מעניינים - עובדים בענף הסייבר ממשיכים ליהנות מתנאים תחרותיים (81% מרוצים מתנאי השכר), אך בענף הפינטק חלה ירידה חדה – מ-76% בשנת 2024 ל-57% בלבד השנה.

בשנת 2024 החיים והעבודה התערבבו זה בזה, והגבולות כמעט נעלמו. על רקע זה, הנתונים לשנת 2025 מצביעים על תיקון מרגש ומשמעותי - שביעות הרצון מהאיזון בין בית לעבודה עלתה השנה בעד 10% לעומת השנה הקודמת. העלייה נרשמה בכלל סוגי החברות ומעידה כי ההייטק הישראלי מתאושש, מתבגר ומחזיר את האנשים למרכז.

החברות הגדולות מובילות את השינוי, עם עלייה של כ-10% בשביעות הרצון, הודות להשקעה ברווחה, בגמישות תעסוקתית ובתמיכה רגשית. גם הסטארט-אפים עם 100–350 עובדים מציגים שיפור ניכר של 9% ומאותתים על הפנמה ארגונית רחבה יותר – הבנה שהצלחת החברה מתחילה באיזון של עובדיה. בסטארט-אפים עד 100 עובדים נרשמה עלייה של 6% לעומת 2024. מדובר בסימן מובהק להתבגרות של הענף ולחזרה לתפיסת עבודה ארוכת טווח, שמציבה את האנשים במרכז. בסיכומו של דבר, העלייה בשביעות הרצון מאיזון בית-עבודה בשנת 2025 אינה רק נתון סטטיסטי, אלא עדות לתהליך ריפוי של תעשייה שלמה – הוכחה שחוסן עסקי אמיתי מתחיל בחוסן אנושי.

העובדים נשאלו גם על שביעות רצונם מפוטנציאל הקידום, מתנאי השכר ומההתפתחות המקצועית. מניתוח הנתונים עולים פערים קטנים אך עקביים בין נשים לגברים בתחושת מימוש מקצועי. בנושאי קידום והתפתחות מקצועית נרשמו פערים מצומצמים של 1%–2%, אולם בפרמטר השכר הפער גדל ל-4% – ממצא שמעיד כי גם בשנת 2025 נשים חשות פחות שביעות רצון ביחס לעמיתיהן הגברים. בעוד שנשים חוות שיפור בתחושת הקידום וההתפתחות, עדיין קיימת תחושה שהתמורה הכלכלית אינה משקפת במלואה את ההשקעה. הפער הכפול שנמדד בין תחום השכר לבין תחומי הקידום וההתפתחות מצביע על פער מובהק לא רק כלכלית אלא גם תרבותית ורגשית, והוא מסמן כי הדרך לשוויון מלא בשוק העבודה עודנה ארוכה.

במבט קדימה, ההערכה היא שאם 2025 הייתה שנת התאוששות רגשית, הרי ש-2026 תהיה שנת אמביציה מחודשת. עם חזרת המשקיעים והאצת גיוסי ההון, הפוקוס של העובדים יעבור משימור וצמצום לצמיחה והתקדמות. חברות שישכילו לשלב שקיפות ניהולית, תרבות ערכית ומוניטין חיובי ייהנו מיתרון ברור בגיוס ושימור עובדים.

שילה זברו-וייס, מנהלת מחלקת Duns 100 בדן אנד ברדסטריט: "דירוג 2025 חושף את השינוי הגדול ביותר שראינו בעשור האחרון – לא עוד הסתכלות בלעדית על שכר והטבות, אלא חיפוש אחר מעסיקים שמציעים חוסן אנושי אמיתי. העובדים מגדירים מחדש מהו מקום עבודה טוב: חברה שתומכת במשרתי המילואים, מעניקה גמישות בשגרה לא פשוטה, ומציבה את הערכים והאנשים במרכז לצד החדשנות וההישגים העסקיים. זו הבשורה של הדירוג השנה – מי שהצליח לחבר בין מצוינות מקצועית לבין תרבות ערכית ותומכת, זכה לאמון העובדים ולמיקומו בצמרת."

מתודולוגיית הדירוג

הדירוג מבוסס על סקר מקיף בקרב עשרות אלפי עובדים בחברות ההייטק בישראל, שבחן את שביעות רצונם ממגוון פרמטרים בהם: אפשרויות קידום ופיתוח מקצועי, איזון בין עבודה לחיים פרטיים, סביבת העבודה, גיוון והכלה, תגמול ותנאים נלווים, הנהלה ומנהלים ישירים, והתרבות הארגונית. לצד הסקר, נבחנו גם נתונים כמותיים על החברות, ובהם היקף גיוסי הון, גידול במספר העובדים, פעילות עסקית בארץ ובחו"ל ונתוני צמיחה פיננסיים. הדירוג מחולק לשלוש קטגוריות: חברות הייטק גדולות, סטארט-אפים עד 350 עובדים וסטארט-אפים עד 100 עובדים. בשנת 2025 הורחב הדירוג בקטגוריה זו ל-30 חברות (לעומת 20 בשנים קודמות), כדי לשקף טוב יותר את הצמיחה המרשימה של תחום הסטארט-אפים הקטנים בישראל.

דירוג חברות ההייטק

בדירוג חברות ההייטק שהכי טוב לעבוד בהן לשנת 2025 מדורגות 50 חברות המעסיקות למעלה מ-47,000 עובדים בישראל.

בדירוג החברות הגדולות שהכי טוב לעבוד בהן נרשמו השנה שינויים מעניינים בצמרת - Nvidia Israel שמרה על המקום הראשון, Microsoft דורגה שנייה ו-monday.com שלישית. SAP Labs Israel נכנסה מחדש לחמישייה הפותחת ועלתה לראשונה למקום הרביעי, לאחר שבשנה שעברה דורגה במקום השישי. Palo Alto Networks ירדה בדירוג למקום החמישי.

Intuit חזרה לעשירייה הפותחת לאחר שב-2024 דורגה במקום ה-13, וחברת Silverfort ביצעה קפיצה דרמטית מדירוג הסטארט-אפים הישר למקום השמיני בדירוג החברות. גם Coralogix וגם Lsports, שדורגו בשנתיים האחרונות בקטגוריית הסטארט-אפים, נכנסו השנה לראשונה לדירוג החברות. בנוסף, ארבע חברות חדשות נכנסו ל-15 הראשונות, בהן Cyera, Overwolf ו-Rubrik.

דירוג סטארט-אפים עד 350 עובדים

בקטגוריה זו חלה תזוזה משמעותית - NoTraffic זינקה לראשונה למקום הראשון, אחרי שב-2024 דורגה חמישית. Upwind קפצה מהמקום הרביעי לשני. Darrow נכנסה לקטגוריה זו הישר למקום השלישי, לאחר שלוש שנים רצופות בקטגוריית עד 100 עובדים. Navina.ai דורגה רביעית, ו-Workiz רשמה קפיצה מהמקום ה-18 לחמישי. החברות Fullpath , Agora ו-Honeycomb Insurance נכנסו כולן לראשונה לעשירייה הפותחת.

דירוג סטארט-אפים עד 100 עובדים

בקטגוריה זו הורחב השנה מספר המדורגים מ-20 ל-30 – עדות לצמיחה המהירה של התחום.

Loox שמרה על המקום הראשון, Theator IL, דורגה שנייה ו-Kodem שלישית. Noma Security נכנסה לראשונה לחמישייה הפותחת ודורגה רביעית, ו-Prompt Security חמישית. לעשירייה הפותחת נכנסו גם LayerX Security ו-Guidde, שמצטרפות לרשימה ההולכת ומתרחבת של סטארט-אפים צעירים שצוברים תאוצה.