רדקום משיקה פתרון חדש לתבנות משתמשים בקיבולת גבוהה

חברת רדקום (נאסד"ק: RDCM), מובילה עולמית בתחום פתרונות ניתוח הרשת והבטחת השירות לדור החדש של רשתות תקשורת, מדווחת על השקת פתרון תובנות משתמשים בקיבולת גבוהה(High-Capacity User Analytics) . הפתרון מאפשר למפעילות תקשורת לעבד בזמן אמת כמויות עצומות של תעבורת רשת בקצה (Edge) תוך הפחתה משמעותית של עלויות ויכולת הפקת תובנות מדויקות ברמת המשתמש.

"אנו נרגשים להשיק פתרון חדש לניתוח משתמשים בקיבולת גבוהה שכבר נמצא בפריסות ניסוי אצל לקוחותינו." אמר בני אפשטיין מנכ"ל רדקום "ככל שהבינה המלאכותית מוסיפה לשנות את פני תעשיית התקשורת, מפעילים מוצאים את עצמם תחת לחץ עצום לייעל עלויות – תוך שהם מתמודדים עם כמויות עצומות של נתונים. הפתרון החדש של רדקום מאפשר להן להפוך נתוני משתמשים מורכבים לתובנות מעשיות, המניעות איחוד מערכתי וקבלת החלטות חכמה יותר ברחבי הרשת.״

הפתרון כולל יכולת לכידה וניתוח נתונים בקצב העברה של עד 400 ג׳יגה־ביט לשנייה על גבי שרת מסחרי יחיד. תוך שימוש בפלטפורמות רשת מתקדמות של NVIDIA לצורך לכידת נתונים בצורה מיטבית, ואגרגציה יעילה של נתונים, מאפשר הפתרון הן עיבוד מהיר יותר של תעבורה והן הפחתת עלויות כוללות, והכל תוך ניתוח מלא של 100% מתעבורת הרשת.

זאת הודות להפחתה במספר ה Probes הנדרשים, או - בהשוואה לפתרונות המבוססים על התקנים ייעודיים – על ידי שילוב של מספר Probes לכדי מערכת אחת. באמצעות תמיכה בארכיטקטורות רשת סלולריות מורכבות, ללא צורך בהתקנת רכיבים אינליין, המפעילים זוכים ליכולת שקיפות מלאה של הרשת ולתובנות.

ההודעה מגיעה בעקבות הודעתה הקודמת של רדקום על הטמעת המעבד - NVIDIA BlueField-3 DPU לפיתוח הדור הבא של פתרונות לכידת נתוני משתמשים בקיבולת גבוהה.באמצעות פריקת עומסי עיבוד רשת מהמעבד הראשי (CPU), שבב ה־BlueField-3 משפר את יעילות הביצועים, מה שמאפשר נראות בזמן אמת של זרימות הנתונים ההולכות וגדלות. רדקום זיהתה זה מכבר התעניינות גוברת מצד מספר לקוחות שעברו משלב ההתעניינות הראשונית לשלב פריסות ניסוי במעבדות – דבר שמעיד על הצורך הגובר בשוק ביכולת להפיק תובנות מלקוחות בזמן אמת מתוך זרימות נתונים בכמויות שלא נראו בעבר.

ניסויי שטח מצביעים על חיסכון תפעולי של עד 75 אחוזים בהשוואה ל Probes הרגילים (מבוססי תוכנה וחומרה) בתנאי סביבה זהים. העלות שנותרה נובעת מרישוי של רכיבים מרובים, עלויות עיבוד ואחסון הנתונים, וצריכת אנרגיה.

הפתרון תומך במגוון רחב של יישומי רשת ואפליקציות עסקיות, מאפשר אוטומציה חכמה במעגל סגור, ומנצל ניתוחים מתקדמים מבוססי בינה מלאכותית כדי להציע שירות מותאם אישית ולשפר את איכות החוויה הכוללת.

הארכיטקטורה היעילה במיוחד של הפתרון הנ"ל מעבדת תעבורת נתונים עצומה – יכולת הכרחית לניתוח רשתות בקנה מידה גדול המבוסס על בינה מלאכותית. היא חורגת מהגישות המסורתיות של דגימה מוגבלת, ומאפשרת שימוש כולל בנתונים שלמים לצורך נראות וניתוח מקיף של פעילות הרשת. היא באה לידי ביטוי הרבה מעבר לשיטות המסורתיות של ניתוח המבוסס על דגימה חלקית, ועוברת לשימוש בנתונים מלאים ושלמים לצורך נראות וניתוח מקיף.

בנוסף, הפתרון סולל את הדרך ליישומים חדשניים מבוססי Agentic AI ו־Generative AI, המאפשרים שימושים מתקדמים כגון ניתוח כוונות משתמשים לשיפור חווית משתמש בעולמות ה־ 5G ומעבר לכך.

בין יתרונות הפתרון נכללים:

ניתוח ואנליטיקות מנתוני משתמשים חסכוני במיוחד, המפחית את העלויות הראשוניות והשוטפות לרמות הנמוכות ביותר בתעשייה.

גישה לא פולשנית, בניגוד לפתרונות הפועלים בתוך זרימת התקשורת עצמה, עם הפחתת עלויות האינטגרציה.

יכולות DPI מלאות (בדיקה עמוקה של מנות מידע) וניתוח איכות חוויית הווידאו (QoE) , עם יכולת מדידת ביצועים (KPIs) כמעט בזמן אמת.

מאפשר למפעילים גמישות מלאה בלכידת 100% מתעבורת הרשת, תוך מזעור מאמץ והשקעה.

חישובי KPI בקצה, המאפשרים חיסכון אחסון משמעותי.

איחוד פלטפורמות הניטור ברשת, וניצול יכולות הניטור והאנליטיקה מקצה לקצה של רדקום הן ברשת הגישה האלחוטית (RAN) והן ברשת הליבה(Core).