UMI רוכשת 65% מ"המאגר חלפים" ומלוא "המאגר ליסינג" ממשפחת כדורי

קבוצת יוניברסל מוטורס (UMI) חתמה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת 65% מחברת המאגר חלפים ולרכישת מלוא פעילות המאגר ליסינג

 

 
נטלי גרין
29/10/2025

קבוצת יוניברסל מוטורס (UMI) דיווחה הבוקר כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת 65% מחברת המאגר חלפים ולרכישת מלוא פעילות המאגר ליסינג שבבעלות משפחת כדורי תמורת כ- 288 מיליון ש"ח.

חברת המאגר חלפים עוסקת במכירת חלפים לרכב וחברת המאגר ליסינג עוסקת במתן שירותי ליסינג תפעולי למגזר העסקי.

מקבוצת UMI נמסר: "העסקה משקפת את האמון הרב שיש לקבוצת UMI בעסקי המאגר, בפוטנציאל הצמיחה של החברה ובמשפחת כדורי שתהיה שותפה (35%) בחברת המאגר החלפים.

ברכישה זו UMI ממשיכה לקדם את התכנית האסטרטגית שלה, תוך שימור ערכי השירות של הקבוצה, הרחבת פעילות הקבוצה בתחומי הליבה לצד יצירת מנועי צמיחה חדשים".

לאחר השלמת העסקה, קבוצת UMI תתמקד בהרחבת חברת המאגר חלפים ותמשיך לתמוך בשירות המצוין והמחויבות של המאגר ועובדיה ללקוחות וספקי המאגר.

אנו מודים למשפחת כדורי על השותפות העתידית וההזדמנות העסקית המשותפת.

מקבוצת כדורי נמסר: "קבוצת כדורי מודה ליוניברסל מוטורס על האמון הרב שהיא מביעה בחברה ובעובדיה, אנו בטוחים ששיתוף הפעולה עם קבוצת UMI יביא להצלחה ולפיתוח החברה ועסקיה".
 

