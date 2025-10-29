לומברד אודייר: הזהב והביטקוין מוכיחים את השוני ביניהם

ד"ר ננט הכלר־פיידרהב, מנהלת אסטרטגיית השקעות, קיימות ומחקר, ו־CIO של אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מתייחסת בסקירתה להשוואה בין ביצועי הביטקוין לזהב בתקופה של עלייה מחודשת במתחי הסחר בין ארצות הברית לסין, ומדגישה כי למרות הזינוק המרשים של המטבע הדיגיטלי השנה, הזהב ממשיך לשמש נכס הגנה מרכזי בתיקי ההשקעות.

במהלך 2025 בלט הביטקוין עם עלייה חדה ממחיר של 93,462 דולר בתחילת השנה לשיא של 126,272 דולר באוקטובר. מגמה זו הובילה להשוואות תכופות לזהב כאלטרנטיבה לדולר האמריקאי, אך ההתפתחויות האחרונות – ובעיקר החשש להסלמה מחודשת בעימותי הסחר בין ארצות הברית לסין – הדגישו את ההבדלים המהותיים בין שני הנכסים.

בעוד שני הנכסים נוטים לעלות כאשר הדולר נחלש, הביטקוין איננו מתפקד כנכס חוף מבטחים כאשר אמון המשקיעים מתערער. הזהב, לעומת זאת, נוטה להציג ביצועים חזקים דווקא בתקופות של חוסר ודאות, ומעניק יתרון מובהק של פיזור סיכונים שבתנודתיות של ביטקוין פשוט אינה קיימת. כאשר סנטימנט המשקיעים משתפר, הזהב לרוב נסוג מעט, ואז הביטקוין, כנכס מסוכן יותר – נהנה מהזרמת נזילות ומומנטום חיובי, כפי שראינו בשבועות האחרונים.

אנו ממחישים את הדינמיקה הזו באמצעות "משולש ביטקוין, זהב ופרנק שוויצרי". מתחילת השנה עלה הביטקוין בכ־20 אחוזים במונחי דולר, אך במונחי פרנק שוויצרי מדובר בעלייה של 6.6 אחוזים בלבד, על רקע היחלשות הדולר. לעומתו, הזהב זינק ב־41 אחוזים בתקופה זו, מ־2,386 פרנק לאונקיה ל־3,286 פרנק. בתחילת השנה ביטקוין אחד קנה 35.6 אונקיות זהב, וכעת רק 26.7. בממוצע התקופה 2020–2025 יחס ההמרה נע סביב 22 אונקיות, עם תנודתיות קיצונית בין שפל של 10 אונקיות לשיאים של 35.

על אף שמספר גורמים מאקרו־כלכליים משפיעים על שני הנכסים, תפקידיהם הפיננסיים שונים בתכלית. התנודתיות השנתית של הזהב נעה סביב 17 אחוזים, בדומה למניות גלובליות, בעוד שביטקוין תנודתי פי כמה. כתוצאה מכך, גם הקצאה של שני אחוזים בלבד לביטקוין בתיק השקעות מפוזר בינוני עשויה להוסיף כ־10 אחוזים לתנודתיות הכוללת, וכל הקצאה גבוהה יותר תגדיל את התנודתיות בצורה חדה.אין כיום מסגרת כלכלית לקביעת ערך הוגן לביטקוין, משום שבניגוד למניות אין לו רווחים או תזרים מזומנים שאליהם ניתן לעגן את המחיר. לכן אנו בוחנים אותו בעיקר דרך פריזמה טכנית של מגמות ותמיכה. מבחינה טכנית, לאחר תיקון קל ברבעון השני, הביטקוין חזר לעלייה ונשאר מעל ממוצע 200 הימים – רמה הנחשבת לתמיכה משמעותית. אם יחצה את שיא דצמבר 2024 שעמד על 130,075 דולר, הדרך תיפתח למחירים של 134 עד 140 אלף דולר.

תמחור זה מתיישב עם מחיר זהב בטווח של 4,500 עד 4,600 דולר לאונקיה ויחס של כ־35 אונקיות לביטקוין אחד. עם זאת, אם המתיחות בין ארצות הברית לסין תחריף ותעמיק את אי־הוודאות הגיאופוליטית, אנו מעריכים כי הזהב ימשיך לעלות על פני כל נכס אחר, כולל ביטקוין.

למרות תרומתו של ביטקוין כאפיק השקעה חדש, התנודתיות הגבוהה והירידות החדות המאפיינות אותו מבדילות אותו מהותית מנכסים מסורתיים ומהזהב בפרט. מבחינתנו, הוא איננו מהווה נכס שמור ערך קבוע, אלא אפיק ספקולטיבי שמחייב ניהול סיכונים קפדני.

