ויולה קרדיט השלימה גיוס קרן של 2 מיליארד דולר

ויולה קרדיט, קרן חוב גלובלית המתמחה בפתרונות אשראי מותאמים לחברות טכנולוגיה ולפינטק, הודיעה על סגירה סופית לקרן האשראי השלישית שלה (Asset-Based Lending Fund III) בהיקף של 2 מיליארד דולר.
מדובר על גיוס יתר בסגירה הסופית שכן לאחר הסגירה הראשונה לקרן בהיקף של 600 מיליון דולר באוגוסט 2024, יעד הגיוס המקורי עמד על 1.5 מיליארד דולר.
יצוין כי בספטמבר 2024 הכריזה ויולה קרדיט על שיתוף פעולה אסטרטגי בהיקף של 500 מיליון דולר עם Cadma Capital Partners, מבית ענקית ההשקעות Apollo Global Management, המהווה חלק מהמשך הרחבת פעילות האשראי המגובה נכסים של ויולה קרדיט בשווקים מערביים. זוהי אבן דרך משמעותית שמעמיקה את היכולת של ויולה קרדיט לתמוך בחברות פינטק עם מבחר פתרונות מימון מבוססי נכסים ותזרימים ולספק מגוון הצעות לחברות פורטפוליו ולסייע לצמיחתן.
הקרן זכתה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים מרחבי העולם ומישראל – בהם קרנות פנסיה, חברות ביטוח ובתי השקעות – ושילבה בין משקיעים קיימים וחדשים. בישראל אף שיתפה ויולה קרדיט פעולה עם "Value השקעות מתקדמות" שגייסה עבור הקרן השלישית הון ממשקיעים פרטיים כשירים.
הקרן תתמקד במתן פתרונות מימון מגובה נכסים לחברות פינטק ולגופי אשראי טכנולוגיים בשלבים שונים בישראל ובעולם, החל מחברות צומחות ועד לפלטפורמות בוגרות הנתמכות על ידי קרנות הון סיכון.
רותי פורמן ועידו ויגדור, שותפים מנהלים בקרן ויולה קרדיט, ציינו כי: "השלמת הסגירה הסופית של הקרן השלישית מסמנת ציון דרך נוסף בהתרחבות הפעילות הגלובלית של ויולה קרדיט לצד גידול משמעותי בביקושים. אנו רואים עניין הולך וגובר מצד משקיעים מקומיים ומהעולם בתחום האשראי הפרטי בכלל ובאשראי מגובה נכסים בפרט. הגיוס החדש יאפשר לנו להמשיך לשמש שותף אסטרטגי לחברות טכנולוגיה ופינטק הפועלות בשווקים מערביים, תוך תמיכה בהתרחבות פעילותן ובמיצוי פוטנציאל הצמיחה שלהן. אנו מודים למשקיעים החדשים והקיימים על האמון והשותפות המתמשכת, אשר מאפשרים לנו להמשיך ולבסס את פעילותנו בשווקים הבינלאומיים".