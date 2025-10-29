תיק אישי
קרן BIRD ממשיכה לתמוך ב-NewCelX (קדימהסטם ו-NLS) לפיתוח טיפול תאי חדשני לסוכרת סוג 1

קדימהסטם מדווחת על המשך תמיכת קרן BIRD בפיתוח משותף של טיפול תאי חדשני לסוכרת מסוג 1 במסגרת החברה הממוזגת NewCelX Ltd | המשך התמיכה לאחר השלמת המיזוג בין קדימהסטם ל-NLS ומדגיש את שיתוף הפעולה המתמשך עם iTolerance האמריקאית בפיתוח טיפול תאי פונקציונלי למחלת הסוכרת מסוג 1

 

 
רונן טויטו, צילום: יח״צרונן טויטו, צילום: יח״צ
 
נטלי גרין
29/10/2025

קדימהסטם בע"מ (ת"א: KDST) ‎ מודיעה כי קרן המחקר והפיתוח הדו-לאומית ישראל-ארה"ב ‎(BIRD)‎ אישרה את המשך תמיכתה בפרויקט המשותף לפיתוח ‎ ‎(iTOL-102)טיפול תאי חדשני למחלת הסוכרת מסוג ‎ ,1גם לאחר השלמת עסקת המיזוג בין שתי החברות. החברה הממוזגת, שתיקרא ‎NewCelX Ltd.‎, תמשיך להוביל את פיתוח התוכנית במסגרת פורטפוליו הפיתוח המאוחד שלה, תוך שמירה על שיתוף הפעולה הקיים עם חברת ‎iTolerance Inc.‎ ממיאמי, המתמחה בפיתוח טיפולים תאיים המשלבים סבילות חיסונית‎(immune tolerance) ‎.

קרן ‎BIRD, שנוסדה בשנת 1977, הינה קרן מחקר ופיתוח דו-לאומית ותיקה המעודדת שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות. מאז הקמתה השקיעה הקרן למעלה מ-300 מיליון דולר ביותר מ-1,000 פרויקטים משותפים, שהניבו למעלה מ-10 מיליארד דולר במכירות ישירות ועקיפות.

עומר כרמל, מנהל פיתוח עסקי בקרן ‎BIRD‎, אמר: "קרן ‎BIRD‎ תומכת בהמשך העבודה על פרויקט ‎iTOL-102‎  במסגרת פעילות החברה הממוזגת. מטרתנו היא לקדם שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות בתחומי מחקר ופיתוח חדשניים, ולסייע בהפיכת הישגים מדעיים מבטיחים ליישומים מעשיים. אנו מצפים לראות את המשך התקדמות הפרויקט במסגרת  ‎NewCelX".

רונן טויטו, יו"ר ומנכ"ל קדימהסטם, שיכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה הממוזגת ‎NewCelX‎, הוסיף: "אנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה ארוך השנים עם קרן ‎BIRD‎ ואת תמיכתה המתמשכת בפרויקט ‎iTOL-102.‎  שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להמשיך ולהוביל את פיתוח פלטפורמת הטיפול התאי שלנו בתחום הסוכרת, במטרה להביא טיפולים משמעותיים לחולים ברחבי העולם. המשך התמיכה של קרן ‎BIRD‎ בפרויקט מהווה חיזוק נוסף לאסטרטגיה של החברה הממוזגת ‎NewCelX‎ להרחבת פעילותה מעבר לתחום מערכת העצבים המרכזית ‎(CNS)‎ אל עבר תחומי הרפואה הרגנרטיבית והמטבולית, בשיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים מובילים".
 

