קרן BIRD ממשיכה לתמוך ב-NewCelX (קדימהסטם ו-NLS) לפיתוח טיפול תאי חדשני לסוכרת סוג 1

קדימהסטם בע"מ (ת"א: KDST) מודיעה כי קרן המחקר והפיתוח הדו-לאומית ישראל-ארה"ב (BIRD) אישרה את המשך תמיכתה בפרויקט המשותף לפיתוח (iTOL-102)טיפול תאי חדשני למחלת הסוכרת מסוג ,1גם לאחר השלמת עסקת המיזוג בין שתי החברות. החברה הממוזגת, שתיקרא NewCelX Ltd., תמשיך להוביל את פיתוח התוכנית במסגרת פורטפוליו הפיתוח המאוחד שלה, תוך שמירה על שיתוף הפעולה הקיים עם חברת iTolerance Inc. ממיאמי, המתמחה בפיתוח טיפולים תאיים המשלבים סבילות חיסונית(immune tolerance) .
קרן BIRD, שנוסדה בשנת 1977, הינה קרן מחקר ופיתוח דו-לאומית ותיקה המעודדת שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות. מאז הקמתה השקיעה הקרן למעלה מ-300 מיליון דולר ביותר מ-1,000 פרויקטים משותפים, שהניבו למעלה מ-10 מיליארד דולר במכירות ישירות ועקיפות.
עומר כרמל, מנהל פיתוח עסקי בקרן BIRD, אמר: "קרן BIRD תומכת בהמשך העבודה על פרויקט iTOL-102 במסגרת פעילות החברה הממוזגת. מטרתנו היא לקדם שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות בתחומי מחקר ופיתוח חדשניים, ולסייע בהפיכת הישגים מדעיים מבטיחים ליישומים מעשיים. אנו מצפים לראות את המשך התקדמות הפרויקט במסגרת NewCelX".
רונן טויטו, יו"ר ומנכ"ל קדימהסטם, שיכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה הממוזגת NewCelX, הוסיף: "אנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה ארוך השנים עם קרן BIRD ואת תמיכתה המתמשכת בפרויקט iTOL-102. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להמשיך ולהוביל את פיתוח פלטפורמת הטיפול התאי שלנו בתחום הסוכרת, במטרה להביא טיפולים משמעותיים לחולים ברחבי העולם. המשך התמיכה של קרן BIRD בפרויקט מהווה חיזוק נוסף לאסטרטגיה של החברה הממוזגת NewCelX להרחבת פעילותה מעבר לתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS) אל עבר תחומי הרפואה הרגנרטיבית והמטבולית, בשיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים מובילים".