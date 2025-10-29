מושיק בן פורת הגיש מועמדות לנשיאות לשכת סוכני הביטוח: "מאמין בעבודת צוות ושותפות"

מושיק בן פורת, יו"ר מחוז השרון, הגיש היום אחר הצהריים את מועמדותו לתפקיד נשיא הלשכה בקדנציה הקרובה וזאת לאחר שכבר פורסם לפני מספר חודשים על כוונתו להתמודד בבחירות הקרובות.
ההגשה לוותה בצירוף 223 טפסים של ממליצות וממליצים, סוכני לשכה, למרות שהתקנון מחייב 100 ממליצים בלבד.
זוהי אמירה חדה וברורה, לכך שסוכני וסוכנות הלשכה רואים במושיק בן פורת כמועמד המתאים והראוי ביותר להובלת הלשכה בקדנציה הקרובה.
תגובתו של מושיק לדברים:
"אני סוכן ביטוח 32 שנים, מגיל 23. בניתי את העסק שלי ב 10 אצבעות, תוך כדי אמונה בחשיבות המוצר וחשיבות הסוכן, הגנה על משפחות המבוטחים שלנו תוך עשיית מלאכת קודש.
אני מאמין גדול בכך שאדם אחד, ככל שיהיה מוכשר וחכם, לא יוכל לעשות את המיטב אלא ע"י עבודת צוות ושותפות. כולנו שותפים לגורלנו.
לפני 5 שנים הקמתי את מיזם " מנצחים ביחד", אותו בחרתי להקים באמצעות הלשכה. יש במיזם עשרות מתנדבים , מלאכים ומלאכיות , שהתגייסו לסייע בהתנדבות.
בחמשת השנים האחרונות , סייענו למאות משפחות של חללי צה"ל , נכי צה"ל , ניצולי נובה וחולי וחולות סרטן.
השנה קיבלנו מכתב הערכה מנשיא המדינה מר יצחק הרצוג על פעילותנו זו.
מכתב זה מצטרף לעשרות מכתבי הערכה ותודה של הנזקקים בהם טיפלנו. באמצעות פעילות המיזם, אנו מסייעים לקידום מעמד הסוכן ולמיצוב שמו כאוטוריטה הכרחית במעגל הקרוב המגן על המבוטח.
אני מאמין גדול בחשיבות המקצוע שלנו וכבר עכשיו פועל על מנת שגם ילדיי יצטרפו לסוכנות הביטוח שלי, מתוך אמונה שיקבלו סיפוק רב מהעבודה ומהעזרה לזולת.
אני מודה לכל מי שקורא את דבריי אלו ובוחר בי לייצג אותו ומקווה שאעשה זאת בענווה , הצלחה ובגאווה.
בע"ה נעשה ונצליח. ביחד."