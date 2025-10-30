רפאל מגיעה לחיפה: תשכור משרדים בפארק המדע וההייטק בכ-45 מיליון שקל

קבוצת מבנה והחברה הכלכלית לחיפה בהסכם אסטרטגי עם 'רפאל' בפארק המדע וההייטק בחיפה. השתיים חתמו על הסכם עם רפאל, במסגרתו ישכירו לרפאל מספר קומות בבניין בן 8 קומות בפרויקט המשרדים של החברות בחיפה. המשרדים ישמשו את רפאל לטובת הקמת מרכז פיתוח ראשון בעיר. שווי העסקה עומד על כ-45 מיליון שקל למשך תקופת השכירות שנחתמה ל-5 שנים, במסגרת ההסכם ניתנת לחברה גם אופציה להארכה.

בפארק המדע והייטק בחיפה, מקימות מבנה ו'החברה הכלכלית לחיפה', חמישה בנייני משרדים בשטח כולל של 85 אלף מ"ר. הבניין הראשון בפרויקט הושלם ואוכלס במלואו, בניין שני ושלישי בשלבי סיום ורביעי וחמישי בשלבי תכנון, כל הבניינים בני 8 קומות כל אחד. במתחם מוקמים שלושה מרתפי חנייה הכוללים כאלף חניות, נקודות טעינה לרכבים חשמליים, חדרי אופניים מחסנים ועוד. הבניין בו שוכרת רפאל צפוי להתאכלס בחודשים הקרובים.

לפארק מיקום אסטרטגי בעל נגישות תחבורתית גבוהה, כאשר הוא מוקם במבואות הדרומיים של העיר בסמוך לאצטדיון סמי עופר ובקרבה למתחם ההייטק המוכר מת"ם. בנוסף, שוכן הפארק בטווח נסיעה של 10-15 דקות ממוסדות אקדמיים, מכוני מחקר מדעיים וחממות טכנולוגיות באזור. מיקומו של הפרויקט סמוך לעורקי תחבורה ראשיים ביניהם כביש החוף, מנהרות הכרמל ועורקי תחבורה ציבורית שונים.

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה: "הסכם השכירות עם שוכר איכותי כמו רפאל מהווה הבעת אמון נוספת באיכות נכסי החברה וביכולותיה. כניסתה של החברה לפארק המדע והייטק בחיפה מהווה חלק מביסוס מעמדו של המתחם כבית לחברות איכותיות מתחומי ההיי טק והדיפנס טק בפרט. אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ להגדלת היקף ההשכרות בפרויקטים הקיימים ולקדם את מטרות החברה עם שורה של פרויקטים בשלבי ייזום והקמה ברחבי הארץ. ההתפתחויות המדיניות בימים אלה מסמנות מגמות חיוביות, ואנו רואים אופק ברור להמשך צמיחה ופעילות ענפה".

יעל פרי, סמנ"כלית שיווק קבוצת מבנה: "אנו גאים לבשר על הסכם עם שכירות רב ערך עם 'רפאל' שהינה מהמעסיקות הגדולות בצפון, וכעת מתרחבת ופותחת מרכז פיתוח ראשון בחיפה, המהווה חיזוק משמעותי לעיר חיפה לסביבתה. מבנה פועלת להקמת פרויקטי משרדים המאפשרים תנאים אידיאליים לשוכרים עם אלמנטים של חדשנות ויצירת סביבת עבודה מתקדמת ואטרקטיבית לשוכרים. תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של תכנון, נגישות וסביבת עבודה מתקדמת לשוכרים שלנו בכל רחבי הארץ. אנו רוצים להודות לשותפינו בדרך הזו, החברה הכלכלית לחיפה ועיריית חיפה".

יו"ר החברה הכלכלית רני בנדר: לכניסת רפאל לחיפה בפעם הראשונה יש משמעות מיוחדת אשר משלימה את החזון הכלכלי החדש בקידום ה-Defense tech כמנוע צמיחה בעיר. לתעשיות הביטחוניות נדרשות הון אנושי מיוחד אשר נמצא בעיר והחיבור למוסדות האקדמיה המצוינים בעיר ובשיתוף זרוע היי טק של החברה הכלכלית , מייצרות אקוסיסטם מושלם לתחום אשר נמצא בביקושי שיא בישראל ובעולם. אנו מודים להנהלת רפאל שמצטרפת לחזון ומניעה את מטרופולין חיפה כמנוע כלכלי משמעותי

מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה, חנן מרקוביץ: "כניסתה של רפאל לפארק המדע מסמנת מהלך אסטרטגי של מעסיק מהגדולים במדינה, יצירת מקומות תעסוקה חדשים לחיפאים ומשלימה את הצלע השלישית במשולש תעשייה אווירית אלביט ורפאל, במסגרת הפיכת חיפה למרכז הדיפנסטק של ישראל. אני מברך על השותפות והעבודה עם עמיתיי במבנה".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב: "הצטרפותה של רפאל לפארק המדע וההייטק בחיפה היא בשורה גדולה לעיר. מדובר במהלך אסטרטגי שמחזק את מעמדה של חיפה כעיר מובילה בתחומי ההיי-טק והדיפנס-טק בישראל, וכזה שייצר מאות מקומות עבודה חדשים לתושבי חיפה והאזור. חיפה היא עיר של אקדמיה ומדעים, וההון האנושי שנמצא כאן ישתלב באופן טבעי עם החזון, הדרך והאיכויות של רפאל, ויסייע למרכז הפיתוח של החברה להמשיך לבצר ביטחונה של מדינת ישראל, לחזק את הכלכלה הישראלית ולהעצים את העיר חיפה".

קבוצת מבנה מקדמת בימים אלה 7 פרויקטים בייזום ובשלבי תכנון והקמה שונים ברחבי הארץ, לרבות פרויקט הדגל של החברה, 'MIVNE הסוללים' בתל אביב שבו השכירה החברה שטחים נרחבים בהיקף של למעלה מ-40 אלף מ"ר, לחברות ROOMS ו- Switchupמקבוצת פתאל ולרשות ניירות ערך.