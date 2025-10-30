לומברד אודייר: עונת הדוחות נפתחה חזק – שווקים מתעוררים מובילים את העליות

אדמונד נג, אסטרטג מניות בכיר, ופטריק קלנברגר, אסטרטג מניות בשווקים מתעוררים בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציינים כי מדד MSCI העולמי רשם שיא חדש, בהובלת השווקים המתעוררים. גם השווקים המפותחים מחוץ לארה"ב הפגינו ביצועים חזקים, אך המגזרים המובילים השתנו, מניות הגנה כמו תשתיות, בריאות ומזון מובילות, בעוד ענפי האנרגיה, הצריכה והתקשורת מפגרים מאחור.
אנו מעריכים כי עונת הדוחות לרבעון השלישי נפתחה היטב וצפויה להיות חזקה מהצפוי. הבנקים הגדולים בארה"ב הציגו תמונה חיובית של הצרכן האמריקאי ואיכות האשראי, וגם בענף מוצרי היוקרה ניכרת עמידות של צרכנים בעלי הכנסה גבוהה.
במגזר הטכנולוגיה, מניות החומרה והשבבים ממשיכות להוביל בזכות ההשקעות בבינה מלאכותית, בעוד חברות תוכנה ותקשורת מפגרות זמנית. אנו ממשיכים לראות בהן השקעות איכותיות לטווח הארוך, אך מזהים הזדמנויות טקטיות טובות יותר באזורים אחרים.
השווקים המתעוררים מובילים את העליות, בהמשך למומנטום של מגזר הבינה המלאכותית ולעליות חדות בקוריאה ובטאיוואן. סין, הודו וברזיל נותרו מאחור, אך תחזיות הרווח משתפרות. אף שהמכפילים גבוהים מהממוצע ההיסטורי, השווקים המתעוררים עדיין נסחרים בהנחה של כ־32% לעומת המפותחים, וממשיכים ליהנות מהצמיחה וההקלות המוניטריות.
בסין, תזרים ההשקעות המקומי נותר מנוע מרכזי לשוק, גם אם תחזיות הרווח לשנת 2026 נראות שאפתניות מדי. בהודו, חולשה זמנית בעקבות עליית עלויות הוויזה לארה"ב צפויה להתפוגג, והנתונים האחרונים מצביעים על התאוששות בצריכה ועל בסיס רווחיות יציב. בקוריאה, שוק המניות נהנה מביקוש חזק לשבבים ומתחזיות רווח משופרות, אך לאחר עלייה של כ־70% השנה, השוק נראה "יקר מדי" לטווח הקצר, גם אם הפוטנציאל לטווח הארוך נותר חיובי.
לסיכום, אנו מעריכים כי עונת הדוחות תמשיך להפתיע לטובה, במיוחד בשווקים המתעוררים ובמגזרי הבריאות, המזון והטכנולוגיה, תוך שמירה על זהירות בשווקים שהגיעו לרמות שיא.