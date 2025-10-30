BST בניה מקבוצת בסט נבחרה לבצע את פרויקט GS CITY של קבוצת יובלים בגבעת שמואל, הממוקם ברחוב אתרוג בגבעת שמואל.
הפרויקט יכלול שני מגדלי משרדים, בניין מגורים יוקרתי הכולל 84 דירות מעל 3 קומות מרתף תת-קרקעי ופיתוח של שדרת מסחר וישתרע על שטח מגרש כולל של כ- 8,000 מ"ר. מדובר, באחד מהאזורים המתפתחים ביותר בגוש דן, הפרויקט יחל כבר בחודש ספטמבר, והצפי לסיומו ברבעון הראשון של 2029.
הפרויקט יכלול שלוש קומות מרתף תת-קרקעי, מעליהן יוקמו שלושה מגדלים: שני מגדלי משרדים מודרניים המיועדים לחברות מובילות במשק. מגדל מגורים יוקרתי הכולל כ-84 דירות, שדרת מסחר פעילה עם חנויות ובתי קפה שישרתו את דיירי המתחם ותושבי האזור.
פרויקט GS CITY יכלול: 3 מבנים, מגדל A – 22,000 מ"ר של משרדים, מגדל B1 - מגדל המשלב משרדים ומסחר סה"כ 7000 מ"ר (המסחר מחובר בין שני בנייני B), מגדל B2 – מבנה מגורים הכולל 84 יחי' דיור ב-8 קומות. בנוסף יכלול גם פיתוח בשטח של 1,500 מ"ר ובנייה של מרתפים בשטח של 16,500 מ"ר.
לדברי סאמר כרדוש , מנכ"ל BST בנייה: "בפרויקט זה אנו מציעים טיוב תכנון והתאמתו לתנאים של השוק שמשתנה כל הזמן , טיוב תכנון שיבטיח עמידה או אפילו קצור בלוחות הזמנים של הבצוע . אני בטוח שהתוצאה הסופית תהווה סמל חדש ומרשים לגבעת שמואל ותקבע סטנדרט חדש לפיתוח עירוני באזור".
הפרויקט מתוכנן על ידי משרד האדרכלים הוותיק ברעלי לויצקי כסיך ( BLK).
מנוהל על ידי ט.י.ר.ן הנדסה בע"מ.
בסט בניה נבחרה לבצע את פרויקט יובלים בגבעת שמואל, הדמיה: 3dvision