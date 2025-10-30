הפד לא יוריד ריבית בדצמבר ? מה חושבים בבנק דיסקונט

הפד הפחית ריבית ל-3.75%-4%, לאור החשש מחולשה בשוק העבודה ולמרות המחסור בנתונים לאור השבתת הממשל.
הנגיד שידר טון ניצי במסיבת העיתונאים וציין כי קיימת מחלוקת בין חברי הפד לגבי המשך הפחתות הריבית והפחתת ריבית נוספת בדצמבר אינה מובטחת.
הפד החליט להפסיק צמצום המאזן החל מדצמבר, על רקע פגיעה מסוימת בנזילות.
להערכתנו, במידה וההשבתה תימשך, הפד יפחית ריבית פעם נוספת ב-25 נ"ב ל-3.5%-3.75%.
כצפוי הפד הפחית ריבית ב-25 נ"ב ל-3.75%-4%, לאור החשש מחולשה בשוק העבודה ולמרות המחסור בנתונים לאור השבתת הממשל. לדברי הנגיד, שוק העבודה מתקרר בהדרגה אך האינפלציה נותרה גבוהה מהיעד, והסיכון האינפלציוני עדיין קיים.
הצבעת חברי הועדה היתה מאוזנת, אחד החברים, מינוי של טראמפ, תמך בהפחתת ריבית של 50 נ"ב וחבר אחר התנגד להפחתת ריבית. הנגיד ששידר טון ניצי במסיבת העיתונאים, ציין כי קיימת מחלוקת בין חברי הפד לגבי המשך הפחתות הריבית, והפחתת ריבית נוספת בדצמבר אינה מובטחת. לדבריו, בהיעדר נתונים כלכליים יתכן שעדיף להמתין ולא להפחית ריבית. ההסתברות המגולמת בשווקים להפחתת ריבית בדצמבר ירדה מ-90% ל- 69%.
ההשבתה המתמשכת של הממשל מונעת פרסום נתונים, ולכן סביר להניח שעד הישיבה הבאה של הפד לא יתפרסמו נתונים משמעותיים נוספים. עם זאת, להערכתנו, במידה וההשבתה תימשך, הפד יפחית ריבית פעם נוספת ב-25 נ"ב ל-3.5%-3.75%, לאור הפגיעה הצפויה בכלכלה.
הפד החליט להפסיק את צמצום המאזן החל מדצמבר, בחודשים הקרובים היקף המאזן יישאר יציב, אולם בהמשך, ככל הנראה במהלך 2026, הפד יחזור להגדיל את המאזן בהתאם לגידול בפעילות הכלכלית. בשבועות האחרונים, נפגעה הנזילות בשוקי הכספים, כתוצאה מגידול בהיקף הנפקת שטרות על ידי משרד האוצר האמריקאי וצמצום ברזרבות הבנקים, עם זאת, הפגיעה היתה מצומצמת. הפדיונות מתיק האג"ח הממשלתי והאג"ח מגובה משכנתאות של הפד יושקעו באג"ח ממשלתי ובשטרות חוב של ממשלת ארה"ב. הגידול הצפוי ברכישת שטרות חוב לטווח קצר של הממשל צפוי להקטין את עודף ההיצע של מכשירים אלה, הנובע מגידול בהנפקות שטרות חוב ע"י משרד האוצר האמריקאי.
הנגיד יסיים את כהונתו במאי 2026 והנשיא צפוי להודיע על מינוי נגיד יוני במקומו בחודשים הקרובים, לפיכך, סביבת הריבית והשווקים יושפעו יותר מהרכב הועדה המוניטרית החל מיוני 2026 מאשר קצב הפחתות הריבית עד אז.