רשות ני"ע תסייע במימון תובענה ייצוגית

הרשות החליטה לסייע במימון בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה בחודש יולי 2021 נגד אייסקיור מדיקל בע"מ – חברה ציבורית שבעת הרלוונטית נסחרה בבורסה לניירות-ערך בת"א (וכיום נסחרת בנאסד"ק בלבד). החברה עוסקת בפיתוח מענים ננו-כירורגיים למחלת הסרטן ובפרט לסרטן השד. לצד החברה, נתבעו גם בעל השליטה בחברה, נושאי משרה בה וקרנות השקעה פרטיות שהשתתפו בהנפקה פרטית שבמוקד התביעה.

מרכזה של בקשת האישור הוא בהנפקה פרטית לבעל השליטה ולקרנות השקעות פרטיות שביצעה החברה בחודש מרץ 2021. לטענת המבקש, מחיר ההנפקה גילם הנחה משמעותית על שוויה הריאלי של החברה באותה העת, אשר יצרה לניצעים רווח מיידי של מאות מיליוני שקלים על חשבון בעלי מניות מהציבור, תוך דילול שווי מניותיהם ושיעור אחזקותיהם של בעלי המניות מהציבור בחברה. המבקש טען כי החברה נמנעה מלגלות לציבור המשקיעים מידע מהותי בעל משמעות כלכלית ניכרת, אשר היה בידיה עובר להנפקה הפרטית – שעיקרו עצם הגשת בקשה למנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) להכרה במוצר החברה כ"מכשיר פורץ דרך", שהכרה בו מאפשרת את העברתו למסלול אישור רגולטורי מזורז ואת הכללתו בתכנית השיפוי הביטוחי של ממשלת ארה"ב. בחודש אפריל 2021, לאחר אישור ההנפקה הפרטית, דיווחה החברה על הודעת ה-FDA כי הוא מכיר במוצר החברה כמכשיר פורץ דרך, מה שהביא לעלייה חדה בשער מניית החברה.

המבקש טען כי בהליך אישור ההנפקה הפרטית נפלו פגמים מהותיים ופרוצדורליים, כיוון שהצבעתם של בעלי המניות מן הציבור הייתה מבוססת על מידע חסר, ובנוסף טען לכריכה אסורה של ההחלטה בדבר אישור ההנפקה הפרטית עם החלטה הקשורה למעבר למתכונת דיווח התואמת את כללי הנאסד"ק, והיעדר רוב של בעלי מניות שלא היה להם עניין אישי באישור ההנפקה הפרטית (לטענתו, לאור סיווג שגוי של חלק מבעלי מניות הקשורים לבעל השליטה ולהנהלת החברה כמי שאין להם עניין אישי באישור ההנפקה). מעבר לכך, המבקש טען כי אי גילוי המידע בזמן אמת הסב נזק רב לבעלי המניות מן הציבור שמכרו את מניותיהם בטרם פרסום המידע, כיוון שמכרו את מניותיהם בשווי נמוך מערכן האמיתי.

ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "הרשות רואה חשיבות רבה בקידום הליכים אזרחיים שמטרתם להגן על ציבור המשקיעים ולחזק את אמון הציבור בשוק ההון. סיוע במימון תובענות ייצוגיות הוא כלי חשוב שנועד כמו במקרה זה להבטיח כי מידע מהותי יימסר לציבור במועד, באופן מלא ושקוף. כלי זה מהווה נדבך משלים לצד האכיפה הפלילית והמנהלית שמובילה הרשות, במטרה לחזק את ההרתעה והציות לכללי שוק ההון".

בידיה של הרשות מצויה סמכות לסייע במימון תביעות ייצוגיות ונגזרות, מכוח סעיף 55ג לחוק ניירות ערך וסעיף 205א לחוק החברות. תכליתה של סמכות המימון היא לצמצם את החסמים הנובעים מן העלויות המשמעותיות הכרוכות בניהול הליכים קבוצתיים מסוג זה - בכדי לעודד ניהול הליכי אכיפה אזרחית במקרים ראויים, על ידי שחקנים פרטיים שיוזמים ומנהלים את ההליך באופן עצמאי. כל זאת, במטרה לאפשר אפיק פיצוי כספי למשקיעים שספגו נזק; ובכדי לשפר את ההרתעה ואת הציות בשוק ההון, באופן עקיף, כנתיב חלופי או משלים לנקיטת אמצעי אכיפה פליליים או מנהליים ביוזמת הרשות. אכיפה אזרחית הינה אכיפה משלימה לשורת הסמכויות של הרשות בתחום האכיפה.

בעת שהרשות בוחנת האם לסייע במימון תובענה ייצוגית, בהתאם לסמכותה החוקית, היא שוקלת שני שיקולים עיקריים: השיקול הראשון הוא סיכויי הצלחת ההליך, שסופו בתשלום פיצוי כספי למשקיעים או סעדים אחרים שווי ערך - בין אם בפסק דין ובין אם במסגרת הסדר פשרה. השיקול השני הוא העניין הציבורי שמעוררת התובענה הייצוגית.

יובהר, כי החלטת הרשות התבססה על כתבי הטענות שהוצגו בפניה והיא נוגעת אך ורק לסיוע במימון ההליך, והתקבלה בהתאם למדיניות הרשות והשיקולים אותם היא נדרשת לשקול לפי הדין. בנוסף, אין בהחלטת הרשות בכדי להביע בהכרח הסכמה עם כל טענות המבקש. למותר לציין כי הסמכות להכריע במחלוקת, ובין היתר לאשר או לדחות את בקשת האישור לתובענה ייצוגית, נתונה לבית המשפט בלבד.

