בשמת לוי-פויר, סמנכ"לית שירות הלקוחות של סלקום, פורשת מתפקידה

בשמת לוי- פויר, סמנכ"לית שירות הלקוחות של סלקום, הודיעה לפני מספר חודשים למנכ"ל החברה אלי אדדי על רצונה לסיים את תפקידה, לאחר יותר מעשרים שנה בקבוצת סלקום.
במהלך כהונתה כסמנכ"לית בשלוש וחצי השנים האחרונות וחברת הנהלת החברה, הובילה לוי-פויר שורה של מהלכים לשיפור חוויית הלקוח ומצוינות בשירות, לצד ניהול אלפי נציגים ועובדים הפועלים יום יום בחזית השירות ללקוחות החברה והתמודדות עם אתגרי שירות בתקופת המלחמה ומתן מענה מלא ורציף במטרה לאפשר ללקוחות להישאר מחוברים. תחת ניהולה, דורג מערך השירות של סלקום במקום הראשון במדדי השירות של משרד התקשורת, הישג ששיקף את הדרך שהובילה עם דגש רב על תרבות השירות ובחווית הלקוח.
בשמת לוי-פויר: " הודעתי לאלי אדדי על רצוני לצאת לדרך חדשה אחרי פרק משמעותי של למעלה משני עשורים מלאי עשייה, אתגרים וגאווה בהובלת מערך השירות של חברת התקשורת המובילה בישראל. אני מודה לעובדים, להנהלת החברה ולאלי אדדי על העבודה המשותפת וללקוחות על האמון בסלקום בכל פעם מחדש."
אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "בכל שנותיה בסלקום פעלה בשמת במקצועיות רבה, יסודיות ומחויבות אמיתית לחברה וללקוחות כאחד והובילה את המערך במסירות ואנושיות ותוך ראיית הלקוח במרכז. אני מודה לה על תרומתה לסלקום לאורך השנים ובטוח בהצלחתה בהמשך הדרך."