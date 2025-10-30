ארה״ב וסין מכריזות על שביתת סחר: טראמפ לאחר פגישה עם שי – "מפגש מדהים"

לאחר חודשים של מתיחות גוברת בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, ארצות הברית וסין הודיעו על שביתת נשק כלכלית חדשה. בהצהרה משותפת שפורסמה לאחר פגישה אישית בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לנשיא סין שי ג׳ינפינג, הכריזו הצדדים על הקפאת חלק מהמכסים ההדדיים והסכמה לחידוש הסחר בחומרי גלם מרכזיים ובמוצרים חקלאיים.
במסגרת ההבנות שהושגו, סין התחייבה לשוב ולרכוש סחורות חקלאיות אמריקאיות – בראשן סויה – בעוד ארצות הברית תקטין חלק מהמכסים על מוצרים סיניים. בנוסף, דווח כי הצדדים סיכמו על פתרון המשבר סביב יצוא המתכות הקריטיות ('rare earths') – תחום שנחשב מהותי עבור תעשיות הטכנולוגיה והאנרגיה הירוקה.
טראמפ תיאר את הפגישה עם שי כ'מפגש מדהים', והוסיף כי מדובר ב'פריצת דרך חשובה שתועיל לשני העמים'. לדבריו, 'היחסים בין וושינגטון ובייג׳ינג חוזרים למסלול של שיתוף פעולה ופתיחות הדדית'. הנשיא הסיני, מצדו, ציין כי 'הצדדים בחרו בהידברות במקום בעימות', אך הדגיש כי הדרך להסכם סחר מלא עוד ארוכה.
ההודעה על שביתת הסחר התקבלה באופטימיות בשווקים הבינלאומיים. האנליסטים מעריכים כי ההסכמה עשויה להקל על שרשראות האספקה העולמיות ולייצב את מחירי הסחורות, אך מדגישים כי נושאים קריטיים – דוגמת טכנולוגיה וייבוא רכיבים אסטרטגיים – טרם הוסדרו באופן מלא.
שביתת הנשק הנוכחית מעניקה לשווקים תקופת רגיעה חשובה, אך גם משקפת את הצורך בשיקום האמון בין שתי המעצמות. אף שההסכם מהווה הקלה זמנית, מומחים סבורים כי הוא עשוי להוות בסיס למו"מ רחב יותר שיחזק את הכלכלה הגלובלית בשנה הקרובה.
כתבה זו נכתבה בעזרת AI