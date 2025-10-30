הפחתות ריבית עדיין באופק, למרות הזהירות של הפד

הפדרל ריזרב הוריד אתמול (יום רביעי) את הריבית בארה"ב ב־25 נקודות בסיס, לרמה של 3.75%-4%. מדובר בהפחתת הריבית השנייה לשנת 2025, ובסך הכל הפחתה של 150 נקודות בסיס מאז 2024.
מניות ארה"ב נחלשו אתמול, ואילו תשואות האג״ח הממשלתיות עלו, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול ציין כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובטחת" - מסר ניצי יותר מזה שציפו לו השווקים.
עם זאת, למרות הגישה הזהירה יותר של הפד, אנו שומרים על הערכתנו כי יבוצעו שתי הפחתות ריבית נוספות עד לתחילת 2026, כאשר שיפור בנזילות בשווקים צפוי להמשיך ולתמוך בנכסי סיכון.
היחלשות שוק העבודה האמריקאי צפויה להצדיק הפחתות ריבית נוספות.
פרסומים כלכליים נוספים צפויים לספק תמונה רחבה יותר על מצב הכלכלה, למרות השבתת הממשל האמריקאי.
סיום הצמצום הכמותי בארה"ב ממשיך לתמוך בסנטימנט הסיכון.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
״אנו שומרים על תחזיתנו להפחתת ריבית בדצמבר והפחתה נוספת במהלך 2026, על רקע התקררות שוק העבודה וההשפעה המוגבלת, עד כה, של מכסי המגן על האינפלציה. מסלול המדיניות של הפד מחזק את ההעדפה לאג״ח איכותיות כמקור להכנסה ולחוסן בתיקי ההשקעות״.
עוד לדברי האפלה:
״אנו מציעים למשקיעים לשקול אג״ח ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה ובמח״מ (משך חיים ממוצע) בינוני. בנוסף, אנו צופים כי הזהב יוסיף להציג עוצמה, ושומרים על יעד מחיר לסוף השנה של 4,200 דולר לאונקיה. סביבת הפחתת הריבית של הפד צפויה להמשיך ולתמוך במניות״.