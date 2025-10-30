המשקיעים הזרימו 6.2 מיליארד שקלים לקרנות נאמנות - סיכום חודש אוקטובר 2025

המסחר בחודש אוקטובר הושפע לחיוב מההתפתחויות הגיאו-פוליטיות, ובראשן הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, הכולל בין היתר, את שחרור כלל החטופים והשבתם לישראל. ההסכם חיזק את הסנטימנט החיובי בשווקים המקומיים והביא לעליות שערים ניכרות ושבירת שיאים במדדי הבורסה.

בשוק המניות, מרבית מדדי הבורסה סיימו את החודש בעליות שערים - מדד ת”א-35 עלה בכ-1.9% ומדד ת”א-125 עלה בכ-2.5%, וכל אחד ממדדים אלו שבר פעמיים במהלך החודש את שיא כל הזמנים. מדד ת”א-90 בלט במיוחד עם עלייה של כ-4.3%, תוך שהוא שובר את שיאו ההיסטורי ארבע פעמים במהלך החודש.

מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד בשיעור של כ-0.6%, נמוך מתחזיות השוק. ירידה זו, בשילוב עם הסכם הפסקת האש ותהליך השבת החטופים, וכן הפחתת ריבית נוספת בארה"ב, הובילו להתגברות הציפיות כי בנק ישראל יפחית את הריבית גם כן בהחלטתו הקרובה. כפועל יוצא, מדד ת"א-בנייה עלה החודש בשיעור של כ-10.8%, ומדד ת"א-נדל"ן עלה בשיעור של כ-8.0%, ועליות חזקות נרשמו בשוק איגרות החוב.

מחזור המסחר היומי הממוצע במניות עמד החודש על כ-3.4 מיליארד שקל - רמה מעט גבוהה מזו שנרשמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025, בהם עמד המחזור היומי הממוצע על כ-3.3 מיליארד שקל.

שתי חברות מניות חדשות הצטרפו החודש לבורסה - חברת סונול נדל"ן, אשר ביצעה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור, וחברת פרוספקט, שמניותיה רשומות למסחר בארה"ב וביצעה רישום כפול למסחר מקביל של מניותיה בת"א. בנוסף, חברת איגרות חוב חדשה אחת, ליווינג סטון, הצטרפה החודש לבורסה.

במדדי איגרות החוב - בלטו בעיקר איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, כאשר מדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-3.1%, ומדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-2.7%.

התשואה לפדיון של איגרת חוב ממשלתית שיקלית ל-10 שנים ירדה במהלך החודש והיא ממשיכה להיסחר מתחת לתשואה לפדיון של איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים (במונחי מטבע מקומי). בנוסף, ה-CDS של ישראל ל-5 שנים נמצא גם כן במגמת ירידה, עדות לירידת פרמיית הסיכון המיוחסת לישראל.

בשוק איגרות החוב הקונצרני – גויסו כ-5.4 מיליארד שקל ב-21 הנפקות לציבור והקצאות פרטיות.

קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) רשמו רכישות נטו בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל החודש, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם.

לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) הוזרמו החודש כ-3.3 מיליארד שקל נטו, לאחר הזרמות נטו בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל בחודש הקודם.

קרנות האקטיביות

באוקטובר 2025 הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-3.3 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:

כ-0.2 מיליארד שקל נפדו מהקרנות הכספיות, זאת לעומת הזרמות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.8 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות בארץ, לעומת פדיונות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.2 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות חו"ל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-2.5 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.1 נפדה מקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, לעומת הזרמות בהיקף זניח בחודש הקודם.

כ-0.1 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות אחרות, בהמשך להזרמה של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.

קרנות מחקות

בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-209.5 מיליארד שקל, גבוה בכ-5.9 מיליארד שקל, לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם בכ-203.6 מיליארד שקל.

באוקטובר 2025 בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם,

מתוכם:

רכישות נטו בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, לעומת מכירות נטו בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בחודש הקודם.

מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, לעומת רכישות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.6 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.

מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף זניח בחודש הקודם.

מכירות בהיקף זניח מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים, לעומת מכירות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

קרנות חוץ

למועד זה, נסחרות בבורסה בת"א 40 קרנות חוץ, שווי החזקות הציבור המצרפי בקרנות החוץ בסוף אוגוסט 2025, עמד על כ-19.8 מיליארד שקל, גבוה בכ-0.7 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם בכ-19.1 מיליארד שקל.

המסחר בחודש אוקטובר

הושפע לחיוב מההתפתחויות הגיאו-פוליטיות, ובראשן ההסכם בין ישראל לחמאס, הכולל את שחרור כלל החטופים והשבתם לישראל. ההסכם חיזק את הסנטימנט החיובי בשווקים המקומיים והביא לעליות שערים ניכרות.

בסיכום החודש מדדי הדגל רשמו תשואה חיובית: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-1.9%, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-2.5% וכל אחד ממדדים אלו שבר במהלך החודש את שיא כל הזמנים פעמיים. מדד ת"א-90 בלט במיוחד עם עלייה בשיעור של כ-4.3% תוך שהוא שובר במהלך החודש את שיאו כל הזמנים ארבע פעמים.

מגמה חיובית נרשמה בשוקי המניות בארה"ב, על רקע שילוב של נתוני מאקרו חיוביים וציפיות להפחתת ריבית. בנוסף, עונת הדוחות לרבעון השלישי נפתחה ברוח חיובית עם תוצאות טובות מהמגזר הטכנולוגי וחברות הצריכה, ולקראת סוף החודש דיווחים על התקדמות במגעים להסכם סחר בין ארה"ב לסין חיזקו את האופטימיות בשווקים. בסיכום החודש, מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-2.7%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-3.0%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-5.7%.

בבורסות באירופה נרשמה גם כן מגמה חיובית על רקע ציפיות להפחתת ריבית, לצד שיפור בסנטימנט העסקי ודוחות כספיים חזקים. מדד ה-DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.0%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-4.3%, מדד ה-CAC 40 עלה בשיעור של כ-3.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-3.2%.

נתוני מאקרו שהתפרסמו החודש:

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

מדד המחירים לצרכן - לחודש אוקטובר 2025 ירד בשיעור של כ-0.6%, מתחת לציפיות האנליסטים שצפו לירידה בשיעור של כ-0.3%. בשנים עשר החודשים האחרונים, מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 2.5%.

על פי אומדן שלישי, ברבעון השני של שנת 2025, התוצר המקומי הגולמי ירד ב-3.9% (1.0% בחישוב שנתי). הירידה בתוצר הושפעה במידה רבה ממערכת "עם כלביא", שפגעה משמעותית בהוצאות לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים. התוצר לנפש ירד ב-4.9% במונחים שנתיים.

נתוני משרד האוצר:

גירעון - הגירעון המצטבר ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר 2025 עמד על כ-4.7% מהתוצר, בדומה לגירעון המצטבר ב-12 החודשים שהסתיימו באוגוסט 2025. נציין כי שיעור הגירעון נותר ללא שינוי למרות הגדלת התקציב בכ-30 מיליארד שקל בעקבות מבצע עם כלביא. הסיבה לכך היא גידול בהכנסות המדינה ממסים.

דירוג :

חברת הדירוג מודי'ס הותירה את דירוג האשראי של ישראל על Baa1, עם תחזית שלילית.

חברת הדירוג פיץ' - העלתה את תחזית הדירוג של חמשת הבנקים הגדולים בישראל, משלילית ליציבה, על רקע חוסן פיננסי וירידה בסיכונים הגיאו-פוליטיים. הדירוג נותר ללא שינוי על -A.

שוק המניות

החודש נרשמו עליות במדדי הדגל של הבורסה, כמצוין לעיל. עליות שערים נרשמו גם במדדים הענפיים, כאשר בלטו: מדד ת"א-בנייה (10.8%), ומדד ת"א-נדל"ן (8.0%).

המחזור היומי הממוצע הסתכם החודש בכ-3.4 מיליארד שקל. זהו גידול משמעותי בשיעור של כ-60%, בהשוואה למחזור בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל שנרשם באוקטובר 2024, וגבוה מעט מהמחזור בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל שנרשם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025.

מנתוני הבורסה עולה כי, בחודש אוקטובר משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל, זאת לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש ספטמבר. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש ספטמבר. משקיעי חוץ ביצעו קניות בהיקף זניח, בהמשך לקניות נטו של כ-0.3 מיליארד שקל בחודש ספטמבר.

הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקל: