הראל השקעות - החליטה על עוד רכישה עצמית של מניות החברה

קבוצת הראל השקעות שבשליטת משפחת המבורגר, החליטה על רכישה עצמית של מניות החברה בשווי של עד 100 מיליון שקל. הרכישה תתחיל ב-1 בנובמבר 2025, ללא הגבלת תקופה לרכישה. מניית הראל עלתה היום בינתיים ב-2.83% ומתחילת השנה עלתה ב- 121%.
על פי דיווח החברה לבורסה, במסגרת בחינת העמידה במבחני החלוקה, דירקטוריון החברה בחן, בין השאר, את התזרים החזוי לשנים הקרובות, את מקורות הנזילות, את מגבלות הדירוג על חלוקה ואת רמת המינוף של החברה. נכון למועד אישור התוכנית בדירקטוריון, לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה (נכון ליום 30.6.2025) מעל 10 מיליארדי שקלים בעוד שהיקף התוכנית הוא עד 100 מיליוני שקלים, כאמור.
עוד מוסרת החברה, כי אימוץ התוכנית לא יפגע באופן מהותי במבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה. כמו כן, אין באישור התוכנית כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפי נושיה, היא מציינת.
ב-2021 ביצעה הראל השקעות תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון שקל תוכנית זו, שנמשכה שנתיים, הוגדרה על ידי הדירקטוריון כ"הזדדמנות עסקית וכלכלית ראויה" לאור מחיר המניה באותה עת. ב-2023 הוסיפה רכישה עצמית בשווי 20 מיליון שקל.
בשוק מציינים, כי רכישת מניות עצמית באה לאותת לשוק כי החברה מאמינה במניה שלה; רכישה עצמית היא לעיתים חלופה לחלוקת דיבידנד, כי היא מחזירה ערך לבעלי המניות, אבל באופן שונה — באמצעות עלייה בשווי המניה במקום תשלום מזומן.