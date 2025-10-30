מתאים לה המועדון של אל על

הפניקס פיננסים מדווחת כי מימשה אופציה לרכישת 5.1% ממניות אל על הנוסע המתמיד. בעקבות המימוש מגיעות אחזקותיה של הפניקס במועדון של אל על ל-25%.
מדובר באופציה שנייה שהפניקס מממשת במסגרת עסקת מימון שבצעה עם אל על בשנת 2022. ביוני 2022 חתמה אל על הסכם למכירת פעילות מועדון הנוסע המתמיד ונכסיו לחברת הבת, אל על הנוסע המתמיד, לפי שווי של 500 מיליון דולר. 226 מיליון דולר שולמו על ידי חברת הבת באמצעות הקצאה של מניות לחברה ו-130 מיליון דולר שולמו במזומן שמקורו בהלוואה שהעמידה חברת הפניקס לטובת אל על הנוסע המתמיד. במסגרת הסכם ההלוואה קיבלה הפניקס שיעבוד על נכסי המועדון, וגם אופציה ל-6 שנים לרכישת 25% ממניות אל על הנוסע המתמיד. בספטמבר 2022 מימשה הפניקס את האופציה ורכשה 19.9% ממניות המועדון. אתמול מימשה החברה את האופציה הנותרת לרכישת 5.1% ממניות המועדון, כך שאחזקותיה בו מסתכמות היום ב-25%. הפניקס מציינת, כי סכום הרכישה אינו מהותי.
מעבר לרווחי המועדון, בהפניקס רואים בחברי המועדון, שמספרם מגיע לכ-3.3 מיליון, קהל יעד למכירת ביטוחי החברה. כבר במימוש האופציה הראשונה, מסרה חברת הביטוח, כי מדובר באפשרות לפעילות סינרגית כמו הצעת הטבות לחברי המועדון בביטוחי נסיעות של הפניקס, והצעת הטבות בטיסות של אל על למבוטחי הפניקס. חגי שרייבר, מנהל השקעות הראשי של הפניקס, אמר אז: "בחודשים האחרונים עקבנו מקרוב אחר ביצועי מועדון הנוסע המתמיד של אל על, שעולים על ציפיותינו, והגענו להבנות על מימוש מוקדם של חלק מהאופציה שברשותנו. המימוש המוקדם יאפשר להפניקס ולאל על למצות את הסינרגיות הגלומות בהשקעה המשותפת מוקדם מהצפוי, לטובת כל הצדדים".