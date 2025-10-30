תיק אישי
ה- ECB הותיר את הריבית ללא שינוי: ההכרעה נדחתה לדצמבר, ב-EFG מזהירים מהפתעות בשווקים

למרות השארת הריבית ברמתה הנוכחית, ב־ECB נמנעים מלקבע תחזית חד-משמעית לגבי המשך הדרך. ההערכה היא כי המדיניות תישאר ללא שינוי בעתיד הנראה לעין, אך הבנק שומר לעצמו את האפשרות להגיב במהירות לשינויים כלכליים חדים – כלפי מעלה או מטה. “היציבות הנוכחית,” מזהירים גורמים ב-EFG, “אינה סוף פסוק”

 

 
סטפן גרלח, באדיבות EFG
 
סטפן גרלך, הכלכלן הראשי של בנק EFG השוויצרי
30/10/2025

הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, לאחר שהאינפלציה בגוש האירו נמצאת קרוב ליעד והמדיניות הקיימת שנחשבת "כמרסנת". על אף סימני האטה בצמיחה, בבנק סבורים כי אין בכך הצדקה לצעד נוסף בשלב זה.

לדברי סטפן גרלך (Stefan Gerlach), הכלכלן הראשי של בנק EFG בציריך ולשעבר סגן נגיד הבנק המרכזי של אירלנד, ההחלטה הושפעה מכך שמאחר שבישיבה הנוכחית לא פורסמו תחזיות כלכליות חדשות, היה קשה להצדיק שינוי במדיניות. בנוסף, מועצת הנגידים העדיפה להמתין לחודש דצמבר, אז יפורסמו תחזיות מעודכנות.

בנוסף, מציין גרלך, מדובר בישיבה שנערכה בעיר פירנצה ולא במטה הבנק בפרנקפורט. בישיבות "חוץ" מסוג זה, לוח הזמנים צפוף בשל סדר היום הרשמי, וה־ ECB נמנע היסטורית מקבלת החלטות מדיניות משמעותיות במהלכן.

גרלך מוסיף כי ההערכה המרכזית של הבנק היא שריבית הפיקדונות תישאר ברמתה הנוכחית לתקופה ממושכת, כאשר הצעד הבא עשוי להיות לשני הכיוונים. עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי זעזועים חיצוניים עלולים להביא לשינויים פתאומיים, ולכן היציבות הנוכחית אינה מובטחת לאורך זמן.

לפי בנק EFG, המנוהל בישראל ע"י ג'וזף וולף, הורדת ריבית תהפוך לסבירה יותר אם התחזיות בדצמבר יצביעו על אינפלציה נמוכה מיעד 2% בשנת 2028, או אם תירשם היחלשות משמעותית בפעילות הכלכלית. 

מנגד, העלאת ריבית תישקל רק אם לחצים אינפלציוניים יתחדשו או ששיבושי היצע ידחפו את המחירים מעל היעד באופן מתמשך. לעת עתה, מדגיש גרלך, שגורמים בבנק שמים דגש על גמישות ותלות בנתונים, ללא נטייה מובהקת לכיוון מסוים.


 

