תחזית ביצועי קרנות השתלמות קופות הגמל ופנסיה לאוקטובר 2025 - עד 22.5%+ מתחילת השנה

קרנות ההשתלמות במסלול מניות שוב עקפו את מסלול S&P500 ועלו עד כ 22.5%+ מתחילת השנה - כמה עלו באוקטובר ?

 

 
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2025 / צילום: פאנדרתחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2025 / צילום: פאנדר
 
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
31/10/2025

אוקטובר 2025: המומנטום החיובי נמשך, ושנת 2025 מסתמנת כאחת השנים המיטיבות עם חוסכי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה.

התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוקטובר: 1.5%

ינואר-אוקטובר 2025: 12.8%

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באוקטובר 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.5%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.2% לבין תשואה של 1.8%. 
 

שם המסלול

תשואה בחודש   אוקטובר  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.5%

1.8%

1.2%

מנייתי

2.3%

2.8%

1.9%

500 S&P  *

0.5%

0.6%

0.4%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.3%

1.6%

1.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.1%

1.4%

0.8%

פנסיה מקיפה לבני 60+

0.8%

1.1%

0.5%

*החישוב בשקלים.


בחודש אוקטובר נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח גרעה כ-0.3% מתשואות הקופות.  

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים (עד ה-30.10 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל).             

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-2.4%, מדד ה-S&P עלה ב-2.0% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 4.1%. 

גם באירופה נרשמו עליות שערים: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.3% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.0%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 13.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור של 4.9%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-2.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.7% ומדד יתר 60 עלה ב-3.9%.  

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.9%, 0.5% ו-0.7% בהתאמה. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו    ב-1.0% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-1.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%. 
 

 

סיכום ינואר-אוקטובר 2025: תשואה פנומינלית של 12.8%!
אלמלא התחזקות השקל מול הדולר, התשואה הייתה יכולה להיות כ-15%!


להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-אוקטובר  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

12.8%

13.5%

12.0%

מנייתי

21.2%

22.5%

18.5%

500 S&P  *

5.3%

5.5%

5.1%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

14.7%

15.5%

13.5%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

12.7%

13.5%

10.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

9.7%

10.0%

9.0%

*החישוב בשקלים


שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-16.0% ומדד הנאסד"ק עלה ב-22.1%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 10.7% מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.

באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-21.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-10.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 16.4%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול של 28.7%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור גבוה במיוחד של 31.3%, יותר מכל שוקי המניות המרכזיים.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות מאוד: מדד ת"א 35 עלה ב-36.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-37.6%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 37.3%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 32.6%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 5.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור דומה של 5.7%. 
 

 

 

