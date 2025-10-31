תחזית ביצועי קרנות השתלמות קופות הגמל ופנסיה לאוקטובר 2025 - עד 22.5%+ מתחילת השנה

אוקטובר 2025: המומנטום החיובי נמשך, ושנת 2025 מסתמנת כאחת השנים המיטיבות עם חוסכי קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוקטובר: 1.5%.
ינואר-אוקטובר 2025: 12.8%.
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באוקטובר 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.5%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.2% לבין תשואה של 1.8%.
|
שם המסלול
|
תשואה בחודש אוקטובר 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
1.5%
|
1.8%
|
1.2%
|
מנייתי
|
2.3%
|
2.8%
|
1.9%
|
500 S&P *
|
0.5%
|
0.6%
|
0.4%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
1.3%
|
1.6%
|
1.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
1.1%
|
1.4%
|
0.8%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
0.8%
|
1.1%
|
0.5%
*החישוב בשקלים.
בחודש אוקטובר נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח גרעה כ-0.3% מתשואות הקופות.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים (עד ה-30.10 שהוא היום האחרון לסגירת החודש במרבית קופות הגמל).
בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-2.4%, מדד ה-S&P עלה ב-2.0% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 4.1%.
גם באירופה נרשמו עליות שערים: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.3% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.0%.
מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 13.9%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור של 4.9%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-2.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.7% ומדד יתר 60 עלה ב-3.9%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.9%, 0.5% ו-0.7% בהתאמה. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.0% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-1.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.
סיכום ינואר-אוקטובר 2025: תשואה פנומינלית של 12.8%!
אלמלא התחזקות השקל מול הדולר, התשואה הייתה יכולה להיות כ-15%!
להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:
|
שם המסלול
|
תשואה בחודשים ינואר-אוקטובר 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
12.8%
|
13.5%
|
12.0%
|
מנייתי
|
21.2%
|
22.5%
|
18.5%
|
500 S&P *
|
5.3%
|
5.5%
|
5.1%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
14.7%
|
15.5%
|
13.5%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
12.7%
|
13.5%
|
10.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
9.7%
|
10.0%
|
9.0%
*החישוב בשקלים
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-16.0% ומדד הנאסד"ק עלה ב-22.1%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 10.7% מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.
באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-21.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-10.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 16.4%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול של 28.7%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור גבוה במיוחד של 31.3%, יותר מכל שוקי המניות המרכזיים.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות מאוד: מדד ת"א 35 עלה ב-36.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-37.6%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 37.3%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 32.6%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 5.6%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור דומה של 5.7%.