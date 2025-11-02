חברת הנדל"ן פרשקובסקי גרופ תעבור למשרדים חדשים בהרצליה פיתוח

לאחר יותר מעשור במגדל רוטשילד (לשעבר מגדל פסגות) בת"א, קבוצת הנדל"ן אריה פרשקובסקי גרופ תעבור למשרדים חדשים בבית קוגנייט בהרצליה פיתוח. בית קוגנייט הוא מבנה משרדים ומסחר ברחוב משכית בהרצליה פיתוח בבעלות החברות ויתניה ואמות, כאשר מרבית משרדיו מושכרים לחב' קוגנייט מקבוצת קומברס. קומת הקרקע מושכרת למסעדת סבסטיאן ולחברת מחסני חשמל.
שטח המשרדים החדשים שתשכור הקבוצה משתרע על פני כ- 550 מ"ר, והם תוכננו ועוצבו בהתאם לרוח הקבוצה - חיבור בין מקצועיות, חדשנות ותחושת בית משפחתית. על עיצוב הפנים של המשרדים החדשים אמונות מעצבות הפנים יפית רגב וגילה שמיע זכאי שיצרו סביבה מוארת ופתוחה המעודדת חשיבה, שיח, שיתוף פעולה ויצירתיות.
המשרדים החדשים מאופיינים בעיצוב מודרני ונקי, הכולל חללים שיתופיים לצד חדרי ישיבות אינטימיים, תוך שימת דגש על נוחות ויעילות אנרגטית. המהלך מסמל את המשך הצמיחה של הקבוצה, הפועלת בשנים האחרונות בפרויקטים משמעותיים ברחבי הארץ בתחומי המגורים, ההתחדשות העירונית והנדל"ן המניב.
לדברי עדי בורקין, מנכ"ל הקבוצה, "אחרי שנים בלב תל אביב הרגשנו שהגיע הזמן לשנות אווירה. המעבר להרצליה פיתוח מבטא את הדרך החדשה שהקבוצה הולכת בה – דרך של צמיחה, פתיחות ותנועה קדימה. המיקום, בסמוך לצירי תחבורה מרכזיים, תואם את האופי שלנו – אנשים של שטח, ושל קשר ישיר לעשייה. זהו צעד שמסמל לא רק שינוי כתובת, אלא התקדמות טבעית של חברה שנעה קדימה במלוא המרץ."