קסם ממשיכה ומרחיבה את שיתוף הפעולה עם טיפרנקס

הרחבת שיתוף הפעולה מביא את היכולות המחשוביות של TipRanks לניתוח אנליזות ומחקרים על מניות, לקרן נוספת שתעקוב אחרי מדד של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים על מניות בבורסות ברחבי העולם.

המדד פותח בשיתוף המומחים של קסם קרנות נאמנות בע"מ, חברת הקרנות הגדולה בישראל, TipRanks שהינה חברת איסוף וניתוח מידע פיננסי ועורך המדד אינדקס.

קסם קרנות מבית הפניקס בית השקעות מנפיקה את הקרן קסם KTF (4D) TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר (מספר בורסה: 5141320).

הקרן עוקבת אחר מדד הכולל מניות של חברות גלובליות עם המומנטום החיובי הגבוה ביותר מבין 150 החברות המומלצות ביותר על ידי דירוג האנליסטים המפורסם במערכות TipRanks. המדד מבוסס על מידע המתקבל מחברת TipRanks וכולל בין היתר, המלצות אנליסטים על מניות שנסחרות בבורסות ברחבי העולם.

היתרון הוא כפול – מצד אחד יתרונות עולם המחקר והאנליזה הבוחן את איתנות החברות, את התמחור ואת פוטנציאל הצמיחה שלהן, ומצד שני יתרונות השיטה הפסיבית שנשענת על בחירת מניות מתודית ומסודרת*.

TipRanks הינה חברת פינטק בינלאומית, המשתמשת באלגוריתם בינה מלאכותית אוספת ומנתחת באופן אוטומטי סקירות אנליסטים מבנקי ההשקעות ברחבי העולם.

הסקירות מנותחות בצורה אוטומטית ע"י המערכות המתקדמות של TipRanks על מנת לאתר את המלצות האנליסטים ומחירי היעד שהם נותנים למניות ולדרג את האנליסטים על סמך ביצועיהם.

קסם קרנות מבית הפניקס בית השקעות פועלת למעלה מ-20 שנים בתחום המדדים והיא חלוצה ומובילה בתחום הפאסיבי. קסם מנהלת כיום למעלה מ- 120 מיליארד ש"ח, עם למעלה מ-430 קרנות ובכלל זאת קרנות מחקות וקרנות סל על מגוון מדדים.

אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות ומנכ"ל משותף קסם: "אני מברך על המשך שיתוף הפעולה הייחודי והחדשני עם TipRanks ואינדקס. שיתוף הפעולה הוכיח את עצמו והביא למשקיעים את יכולות המחקר והאנליזה, את עוצמות המידע והמחשוב והכל בקרן מחקה, שקופה וברורה. כיום אנחנו עולים שלב ומתקדמים למדד גלובאלי. מדובר בעוד מהלך משמעותי של קסם קרנות המהווה חלק בלתי נפרד מקידום השוק והתחרות לטובת כלל המשקיעים. קסם קרנות ממשיכה לחדש, ליזום ולהביא למשקיעים מוצרים ייחודיים, חדשניים וטובים".

משה אלמוג, מנכ"ל משותף קסם: "אנו שמחים על השקת הקרן החדשה יחד עם TipRanks ואינדקס. אנו ממשיכים בדרכנו לחזק שיתופי פעולה מצויינים ולהביא ללקוחותינו את המצויינות והחדשנות בתחום קרנות הנאמנות בפרט ובשוק ההון בכלל. נמשיך להביא ערך מוסף בתחום הקרנות ולהעמיד את היכולות המחשוביות והטכנולוגיות המתקדמות בעולם לטובת לקוחותינו".

אורי גרינבאום, מנכ"ל חברת TipRanks: "אנו גאים מאוד בשיתוף הפעולה עם קסם ואינדקס ושמחים על הרחבתו המשמעותית. נמשיך לפעול כדי להביא לשוק ההון הישראלי מדדים איכותיים המבוססים על אנליזות מעמיקות והמלצות של טובי האנליסטים בעולם".

יניב קוניס, מייסד ומנכ"ל אינדקס מחקר ופיתוח מדדים:

"אינדקס שמחה לשתף פעולה עם חברות מובילות ופורצות דרך כמו קסם קרנות ו- TipRanks. סדרת מדדי אינדקס- TipRanksמציגה את קדמת ההתפתחות בעולם המדדים בעולם ומביאה ליישום אסטרטגיות השקעה מתקדמות, בתצורת מדד שקוף ומפוזר, המבוסס על ניתוח ומחקר מעמיק, לטובת ציבור המשקיעים".

1. קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 29.10.2025. הקרן נמצאת בהתאמת נכסים עד ליום 5.11.2025 (כולל). *להערכת מנהל הקרן.

1. קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 29.10.2025. הקרן נמצאת בהתאמת נכסים עד ליום 5.11.2025 (כולל). *להערכת מנהל הקרן.

המידע המוצג מסופק ע"י קבוצת הפניקס בית השקעות בע"מ. למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (D4) עד 120% חשיפה למניות בערך המוחלט; עד 120% חשיפה למט"ח בערך המוחלט.