החל מהיום: עשיית שוק באופציות על מניות בנק לאומי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מודיעה כי החל מהיום (יום ראשון, 2 בנובמבר 2025), תחל עשיית השוק באופציות על מניות בנק לאומי, וזאת במסגרת תוכנית עשיית השוק הייעודית(Tailor Made) שהושקה עם בנק לאומי בחודש ספטמבר האחרון.

במסגרת התוכנית נבחרו שני גופים פיננסיים מובילים: עידן מכשירים פיננסיים מקבוצת ברק קפיטל ופרוקסימה דינמיקס לשמש כעושי השוק באופציות על מניית הבנק.

עשיית השוק באופציות על מניית בנק לאומי תחל היום,2 בנובמבר 2025, ותימשך למשך שנה.

בנק לאומי, בעל שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הוא הבנק הראשון בישראל שמיישם תוכנית עשיית שוק ייעודית גם באופציות על המניה. המהלך מהווה נדבך נוסף בפיתוח שוק הנגזרים בישראל ובקידום הסחירות והנזילות במכשירים הפיננסיים הנסחרים על מניות החברות הגדולות בבורסה. המהלך גם יתרום להגדלת המסחר בבנק לאומי ובכך יגביר אף יותר את אטרקטיביות המסחר בבורסה למשקיעים זרים, בעיקר לקראת המעבר בתחילת ינואר 2026 למסחר בימים שני – שישי בבורסה בתל אביב.

מגמות גלובליות במסחר באופציות על מניות

בעולם, שוקי האופציות על מניות חווים בשנים האחרונות צמיחה משמעותית, הן בהיקפי המסחר והן בהשתתפות הציבור הרחב .(Retail) מגמה בולטת היא כניסתם של משקיעים צעירים בעלי נגישות דיגיטלית וטכנולוגית, הפועלים דרך אפליקציות מסחר פשוטות למסחר. דור זה רואה באופציות כלי גמיש לניהול סיכונים ולהבעת דעה על השוק, ולא רק כמכשיר ספקולטיבי. בארה"ב לדוגמא, המחזור בנגזרי מניות בודדות עמד בשנת 2024 על כ- 16.4 מיליארד יחידות והציג גידול שנתי של כ-19.4% לעומת השנה הקודמת.

מהפיכת הריטייל אינה פוסחת גם על ישראל: במחצית הראשונה של 2025 נפתחו כ-87,000 חשבונות מסחר חדשים, והבורסה רושמת קצב גידול ממוצע של כ-16,000 חשבונות חדשים מדי חודש.

היתרונות לאופציות על מניות הבנקים

מעבר למשקיעים הפרטיים, גם גופים מוסדיים גדולים עושים שימוש באופציות על מניות הבנקים כדי לקבל חשיפה כלכלית למניות אלה מבלי להחזיק בהן בפועל, ובכך לעמוד במגבלות הרגולציה על החזקות במניות הבנקים. בנוסף, המסחר באופציות מהווה כלי יעיל לניהול סיכונים ולגידור בתיקי השקעות מוסדיים.

האופציות על מניות הבנקים רלוונטיות גם לתעשיית קרנות הנאמנות, המשקיעה כיום כ-36 מיליארד שקל במניות הבנקים. בנוסף, כל שקל חמישי במדד ת"א-125 מושקע במניות הבנקים בישראל.

תוכנית עשיית השוק

תוכנית עשיית השוק של הבורסה מנוהלת בתיאום מלא עם בנק לאומי, ובהתאם ליעדים שהוגדרו מראש. זאת כחלק ממדיניות הבורסה להרחיב את מגוון המוצרים ולחזק את מעמדו של שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית.

עקרונות התוכנית מבוססים על הצלחת מודל עשיית השוק במניות ונשענים על תחרות ותגמול עושי השוק בהתאם לפעילותם. מודל זה הוכיח את עצמו במסחר במניות והציפייה היא כי יוביל להצלחה דומה גם באופציות.