אקונרג׳י: נחתם הסכם מימון לפרויקט Scurtu Mare ברומניה

פרויקט Scurtu Mare ברומניה הינו בהספק של כ- 56 מגה-וואט, מחובר לרשת החשמל ומניב הכנסות מאז חודש ינואר 2025. הפרויקט בבעלותה המלאה של אקונרג'י אנגליה (חברת בת שבשליטת החברה, המוחזקת בשיעור 75.24%).
המימון בסך של כ-25 מיליון אירו אשר נחתם עם VISTA BANK (ROMANIA) S.A., ישמש בין היתר לתשלום החזר הלוואות שהעמידה קבוצת הפניקס וגופים הקשורים לתאגיד הפרויקט לצורך הקמת הפרויקט.
חברת אקונרג'י (Econergy Renewable Energy) הודיעה על השלמת הסכם מימון בנקאי לפרויקט הסולארי Scurtu Mare ברומניה, בהיקף של כ-25 מיליון אירו.
בהתאם לאסטרטגיית החברה בכוונת החברה להוסיף גם לפרויקט זה מרכיב אגירה בהיקף MW42 בעלות צפויה של כ- 12 מיליון אירו. תוספת ההכנסות הצפויות בגין מרכיב האגירה עומדת על כ-5 מיליון אירו ו-EBITDA של כ- 4 מיליון אירו (על בסיס ממוצע שנתי של חמש שנות ההפעלה המלאות הראשונות).
תנאים עיקריים להלוואה (פרטים נוספים בדיווח המיידי):
ההלוואה תישא ריבית שנתית על פי "EURIBOR - שלושה חודשים" בתוספת מרווח שנתי בטווח של 2.75%- 3.75%.
מועד הפירעון הסופי של ההלוואה הינו 30.10.2040.
הקרן והריבית ייפרעו בתשלומים רבעוניים החל מיום 31 בדצמבר 2025, כאשר לגבי תשלום הקרן הוסכם על תקופת גרייס עד ליום 31 במרץ, 2026.
החברה ממשיכה ליישם מדיניות של מימון ייעודי לכל פרויקט, המאפשרת צמיחה מאוזנת תוך שמירה על איתנות פיננסית ומינוף יעיל של ההון.
החברה מעריכה כי תעמוד ביעדיה לסגירת מימון פרויקטלי בהיקף כולל של כ-514 מיליון אירו עד לסוף המחצית הראשונה של 2026. חוסנה הפיננסי של החברה ואמון המערכת הבנקאית תומכים ביכולתה להמשיך ולממש את תוכנית העבודה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.
אודות פרויקט Scurtu Mare
הספק: כ- 56 מגה ואט.
סך ההשקעה (100%): 37 מיליון אירו.
הכנסות חזויות ממכירת חשמל בלבד: כ- 5.5 מיליון אירו (בשנה מייצגת, בכל אחת מ-5 שנות ההפעלה הראשונות).
EBITDA חזוי ממכירת חשמל בלבד : כ- 4.5 מיליון אירו (בשנה מייצגת, בכל אחת מ-5 שנות ההפעלה הראשונות).
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.63%
|
123608.16
|
1.57%
|
4218201
|
1.43%
|
18932.94
|
1.39%
|
507780
|
1.22%
|
229444.02
|
1.17%
|
452685.87
|
1.15%
|
362700
|
1.15%
|
4679519.13
|
1.1%
|
1652570.01
|
0.91%
|
344347.38