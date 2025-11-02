עדכון מחדר המצב של פספורטכארד: מבצע חילוץ המטיילים הישראלים בנפאל נמצא בעיצומו

חדר המצב של פספורטכארד מעדכן כי בזכות השיפור בתנאי מזג האוויר, ובהמשך להחזרת האישור מרשות התעופה הנפאלית להמריא באזור שבו נמצאים המטיילים הישראלים, נפתח חלון זמנים שמאפשר בשעה זאת לחלץ את המטיילים הישראלים שהיו באזור הכפרים שבהם התחוללה סופת שלגים משמעותית.
ארבעת המסוקים ששכרה חברת ביטוחי הנסיעות לחו״ל, פספורטכארד, מוציאים כעת מאזור הכפר סמאדו 60 מטיילים ישראלים שהיו ספונים בבקתות בהוסטלים בהם שהו, כאשר חלקם חולצו אליהן רגלית מפסגות ההרים שבהם נתקעו מאז יום שלישי. בשום שלב לא נשקפה סכנת חיים למטיילים. המפונים פונו לשתי נקודות עיקריות – חלקם יוטסו ישירות לקטמנדו הבירה, ואחרים לנקודת ביניים, שממנה ייצאו אוטובוסים לפוקרה ואחד ולקטמנדו, לפי בחירתם.
כל מי שזקוק לבדיקה וטיפול רפואי, ייבדק ויקבל הנחיות מהצוות הרפואי של פספורטכארד. בנוסף מספר מטיילים החליטו להישאר בכפרים ולא להתפנות, להמתין לשיפור מזג האוויר על מנת להמשיך בטיולם באזור.
לדברי רונית סגל , מנכ"לית פספורטכארד: ״מדובר במבצע חילוץ מורכב וארוך מהרגיל בשל תנאי מזג האוויר הקשים שלא איפשרו גישה לחילוץ. בכל הימים האלה דאגנו לקשר שוטף עם המטיילים, ווידאנו שהם נמצאים במקום בטוח, שאליו דאגנו שתהיה אספקת תרופות ומזון״.