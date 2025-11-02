ארי נדל"ן קיבלה התחייבות מוקדמת לגיוס של כ-215.5 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי

חברת הנדל"ן המניב בשליטת איש העסקים והיזם צחי אבו, מדווחת כי קיבלה התחייבות מוקדמת לגיוסים בהיקף כולל של כ-215.5 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי באמצעות הרחבת אג"ח סדרה א' ובאמצעות הנפקת מניות. את הגיוסים הובילה לידר חיתום.
במסגרת הרחבת סדרה א' הנושאת ריבית שנתית קבועה ברוטו של 3.08%, גייסה החברה כ-132.5 מיליון שקל לאחר שהתקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-300 מיליון שקל. במסגרת הנפקת המניות גייסה החברה סך של כ-83 מיליון שקל לפי מחיר מינימלי של 3.18 שקל מניה (הגבוה בכ-7.5% ממחיר הסגירה בבורסה ביום 30.10.25) וזאת לאחר שהתקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-210 מיליון שקל. בעל השליטה, צחי אבו השתתף בגיוס בהתאם להתחייבות מוקדמת בהיקף של כ-38.1 מיליון שקל.
צחי אבו, בעל השליטה ומנכ"ל ארי נדל"ן מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת המניות והאג"ח. הביקוש הרב מבטא את הבעת האמון של שוק ההון בהנהלת החברה, בפעילות העסקית ובחוסן הפיננסי שלה. כספי הגיוס צפויים לשמש בין היתר לעיבוי מקורות ושימושים שוטפים של החברה. ארי נדלן נמצאת בתנופת התרחבות הנובעת מניצול הזדמנויות עסקיות משמעותיות להרחבת הפורטפוליו שלה וכן מהמשך הרחבת מתחמים קיימים ובניית מתחמי מסחר חדשים."