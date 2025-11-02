לומברד אודייר: הכלכלה העולמית ממשיכה להפגין עמידות אל מול חוסר הוודאות

צוות המאקרו של הבנק השוויצרי לומברד אודייר מציין כי למרות העלייה במתחים בין ארה"ב לסין והמשך חוסר היציבות הפוליטית בצרפת, הכלכלה העולמית מפגינה חוסן. מכסים ואי־ודאות במדיניות הכלכלית צפויים להישאר חלק קבוע מהסביבה, אך בשלב זה השפעתם על הצמיחה נותרת מוגבלת. אנו מעריכים שהכלכלה האמריקאית ממשיכה להיות יציבה, הודות לביקוש צרכני חזק, אך קצב הצמיחה צפוי להתמתן לרמה הנמוכה מפוטנציאל של כ־2%. העלייה במכסים שוחקת את רווחיות החברות הקטנות ועלולה להוביל לירידה בתעסוקה, בעוד אמון הצרכנים עשוי להיפגע עם עליית חוסר הוודאות. במקביל, אנו צופים שהבנק הפדרלי יוריד את הריבית באוקטובר ובדצמבר ויעבור לעמדה ניטרלית בתחילת 2026.
השקעות ענק בבינה מלאכותית תומכות בפריון, אך השפעתן הכוללת עדיין מוגבלת, והירידה בהגירה מקזזת חלק מהרווחים. בהתאם, אנו צופים צמיחה מתונה מתחת לפוטנציאל בשנים 2025–2026.
בהיעדר הסלמה במלחמת הסחר, הצמיחה בסין צפויה להאט בהדרגה אל מתחת ל־4% ב־2026, בעוד צעדי תמרוץ והורדת ריבית נוספת אמורים לתמוך ביציבות האזורית. ביפן, בחירתה של סנאא טקאאיצ’י צפויה להביא למדיניות פיסקלית מרחיבה מתונה ולעליות ריבית מדודות ב־2026. באירופה, הורדות ריבית, תמריץ תקציבי בגרמניה והסכם הסחר עם ארה"ב תומכים בהתייצבות הצמיחה.
אנו ממשיכים לעקוב אחר סיכונים מרכזיים – בהם היחלשות בשוק העבודה האמריקאי, מתיחות גיאו־פוליטית או ירידה בהתלהבות מהשקעות בבינה מלאכותית – אך מעריכים כי הכלכלה העולמית תמשיך לצמוח בקצב מתון ויציב.