משנים את פני הרפואה בדרום: יוקם מגדל אשפוז חדשני בבית החולים סורוקה

בהובלת שר האוצר סמוטריץ׳ והשר חיים כץ ובתום עבודת מטה משותפת בין משרד האוצר למשרד הבריאות, גובש מתווה שיחזק את מערכת הבריאות בדרום ויבטיח את שיקומו של המרכז הרפואי סורוקה.

בהתאם לכך, הממשלה תאשר היום (ראשון) תקציב בסך 360 מיליון ש”ח להקמת מגדל אשפוז מרכזי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. המימון יינתן בנוסף לסכומים ממס רכוש בגין הפגיעה הישירה בטיל האיראני.

הקמת המגדל תיעשה במימון משותף של המדינה, פילנתרופיה וקופת חולים כללית שתשקיע מכספי הפיתוח סכום זהה לסכום הממשלתי. סך הפרויקט נאמד בלמעלה ממיליארד ש”ח.

החלטת הממשלה תאפשר את הקמת מגדל האשפוז הממוגן בן עשר קומות, שיחזק את מערך הרפואה בדרום ויבטיח מיגון לכ־70% ממיטות האשפוז בבית החולים ופונקציות קריטיות נוספות בבית החולים (חדרי ניתוח, טיפול נמרץ, דימות ועוד).

כזכור, במהלך מבצע “עם כלביא”, לפני כארבעה חודשים, ספג בית החולים סורוקה פגיעה ישירה מטיל ששוגר מאיראן, שגרמה לנזקים משמעותיים למבנים ולתשתיות.

מאז, פעלו משרדי האוצר והבריאות בשיתוף פעולה הדוק עם הנהלת בית החולים ועם כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, לגיבוש מענה ארוך טווח לבית החולים שעמד בחזית ההתמודדות בשבעה באוקטובר ולאורך כל תקופת הלחימה.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳:

״בית החולים סורוקה הוא קו החזית של מערכת הבריאות הישראלית בדרום, והוא הוכיח את עוצמתו ונחיצותו ברגעים הקשים ביותר של המלחמה. ההשקעה המשמעותית שאנחנו מביאים היום היא לא רק תיקון לנזק אלא אמירה ברורה על מחויבות הממשלה לחיזוק הנגב ולצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה. נמשיך להשקיע בתשתיות, במיגון ובשירותים הציבוריים כדי להבטיח שלכל אזרח בישראל תהיה גישה לרפואה מתקדמת ובטוחה, בכל מקום ובכל מצב.”

השר חיים כץ:

"ההחלטה על הקמת מגדל התקומה בסורוקה, נועדה להבטיח שמדינת ישראל תעמוד במחויבותה כלפי תושבי הדרום. מדובר במהלך פרקטי שיחזק את מערך האשפוז הציבורי, ישדרג את התשתיות ויבטיח מיגון הולם לבית החולים המרכזי בדרום. ביה"ח סורוקה הוא עוגן בריאותי לתושבי הדרום. ההחלטה שהתקבלה היום תעניק ביטחון, איכות השירות למטופלים ותקווה למאות אלפי תושבים בנגב, ותבטיח שמערכת הבריאות תישאר איתנה ומוכנה לכל אתגר."

מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב:

“מיד לאחר פגיעת הטיל התחייבנו כי נפעל לא רק לשקם את המבנים שנפגעו אלא לבצע שדרוג מקיף בתשתיות בית החולים ולהתאימו לסטנדרט הנדרש הן בימי שגרה והן בחירום. סורוקה הוא לא רק בית חולים על. הוא סמל לעוצמה של מערכת הבריאות הציבורית ולרוח של תושבי הנגב. אחרי חודשים קשים של לחימה ופגיעה ישירה, אנחנו מחזירים לו עכשיו את הכוח בתשתיות, במיגון ובאמון הציבור"..

ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ׳: ״החלטת הממשלה להקים מגדל אשפוז חדשני בסטנדרטים בינלאומיים בסורוקה, מהווה צעד אסטרטגי משמעותי לנגב ולתושביו. זהו מהלך חשוב וחיוני לחיזוק ולשדרוג מערכת הבריאות בדרום. סורוקה הוא עוגן רפואי וביטחוני - לאומי, קו ההגנה של מדינת ישראל בדרום, והוא חייב להיות ממוגן ומוכן לכל תרחיש. ההשקעה האדירה, תוך שותפות בין כל הגופים משקפת אחריות לאומית. אני מודה למשרד האוצר ובראשם לשר סמוטריץ׳, למשרד הבריאות לשר ולמנכ״ל משה בר סימן טוב, שפעלו יחד איתנו והבינו את ההזדמנות הגדולה. כמו כן, לראש הממשלה נתניהו, להנהלת הכללית, למנהל המרכז הרפואי סורוקה, ידידי פרופ׳ קודיש, ולשותפים הרבים שנרתמו למהלך האסטרטגי. המרכז הרפואי סורוקה והצוות המסור שעובד בו מקבלים היום בשורה אדירה שיוצרת הזדמנות לעתיד".

פרופ׳ שלומי קודש, מנהל סורוקה מקבוצת כללית: ״אנו מברכים על החלטת הממשלה החשובה שהתקבלה היום להקצות את התקציב הנדרש לחיזוק ולמיגון סורוקה. מאז פגיעת הטיל אנו עוסקים, בסיוע משמעותי מהנהלת כללית, בקידום תכנית השיקום, החיזוק והבנייה מחדש של סורוקה וכן בגיוס המשאבים למימושה.

אני מודה למשרדי הבריאות והאוצר ולתורמי מפתח שעמדים בראש קהילה רחבה של שותפים ברחבי העולם שנרתמה למאמץ בתרומות משמעותיות וחסרות תקדים למאמצי השיקום והחיזוק של המרכז הרפואי. ההחלטה שהתקבלה היום תצעיד את סורוקה, את צוותיו המסורים והמקצועיים ואת מערכת הבריאות בנגב לעתיד חזק יותר״.

מנכ״ל כללית ד״ר איתן וירטהיים: מרגע פגיעת הטיל כללית וסורוקה פעלו בכל דרך להחזרת בית החולים לתפקוד. אנו מברכים על החלטת הממשלה שתביא לשיקום הפגיעה הקשה ולחיזוק בית החולים לשנים הבאות לאור האתגרים הרבים העומדים לפניו בשגרה ובחירום.