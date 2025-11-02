תחזית פסגות: הפחתת ריבית נוספת של בנק ישראל בינואר; 4 הפחתות ב-2026

מאז פרסום מדד ספטמבר 2025 שער הדולר הממוצע עלה ב-0.2% לעומת השער החזוי במודל.
מחיר הדלק בחודש ספטמבר ירד ב-2.2% לרמה של 7.07 ₪ לליטר, לעומת תחזית לירידה של 4% בעקבות הירידה במחירי הנפט.
הימשכות הפסקת האש בעזה הפכה את הפחתת הריבית של בנק ישראל בנובמבר לכמעט וודאית.
מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.2% ב-12 חודשים הקרובים. תחזית זו מניחה אי שינוי בשער החליפין ובמחיר הנפט.
מדד חודש אוקטובר צפוי לעלות ב-0.6% והאינפלציה צפויה לעלות ל-2.6%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.6%.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-1.5%.
סעיף הדיור צפוי להישאר ללא שינוי.
סעיף אחזקת דירה צפוי לעלות ב-0.4% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לעלות ב-0.1%.
סעיף הלבשה והנעלה צפוי לעלות ב-5.1%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-1.5% לעומת תחזית לעליה של 1.2% לאחר פרסום המדד.
מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב-0.5% והאינפלציה צפויה לרדת ל-2.5%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.1% וסעיף הפירות והירקות צפוי לרדת ב-2.9%.
סעיף הדיור צפוי לעלות ב-0.1% כאשר מחירי השכירות צפויים לעלות ב-0.3% ושירותי דיור בבעלות צפויים לעלות ב-0.1%.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת ב-0.2% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לרדת ב-0.3%.
סעיף הבריאות צפוי לרדת ב-0.3%.
סעיף חינוך ותרבות צפוי לרדת ב-0.4%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לרדת ב-2.1% לעומת תחזית לירידה של 2.3% לאחר פרסום המדד.
ניתוח ותחזית
ככל שהפסקת האש בעזה נשמרת כך הסיכוי להפחתת ריבית של בנק ישראל בהחלטת הריבית הקרובה בנובמבר הוא כמעט וודאי.
כפי שציינו בעבר, בתרחיש של סיום הלחימה בעזה מרבית הסיכונים לאינפלציה נוטים כלפי מטה בעקבות חזרת חברות התעופה הזרות, שחרור כוחות מילואים והקלות ביבוא.
גם האפשרות שהקיפאון בשוק הדיור יתגלגל לעליה מתונה יותר בשוק השכירות מהווה סיכון כלפי מטה.
בנוסף, קשיי ההתאוששות במשק תומכים בהפחתות ריבית.
לכן אנו מעריכים כי בנק ישראל יפחית את הריבית פעם נוספת בהחלטת של חודש דצמבר (בתחילת ינואר) וימשיך בהליך ההפחתות בשנת 2026 בקצב של 4 הפחתות בשנה.