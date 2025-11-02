רפא החלה בפעילות השיווק של קפסולת ההרזיה של אפיטומי בישראל

חברת התרופות רפא החלה באופן רשמי את פעילות השיווק של קפסולת ההרזיה החדשנית של חברת אפיטומי מדיקל בישראל, אשר נרשמה על ידי משרד הבריאות בסיווג של ציוד רפואי. פעילות ההשקה נפתחה בכנס הבינלאומי CODI – Controversies in Obesity and Diabetes אשר נערך בישראל והביא ארצה את מיטב המומחים בעולם בתחום ההשמנה והסוכרת.
במסגרת הכנס, הציגה רפא לראשונה בפני קהל רופאים ודיאטנים את קפסולת ההרזיה של אפיטומי, וזכתה להתעניינות רבה מצד אנשי מקצוע. בנוסף, פרופ’ דרור דיקר, נשיא האיגוד הישראלי לחקר הסוכרת, הרצה בכנס על החשיבות הקריטית של טיפול מוקדם בהשמנה ועל היתרונות הקליניים של קפסולת ההרזיה של אפיטומי כפתרון חדשני ובטוח.
הפעילות בכנס מסמנת את תחילת קמפיין ההשקה הרשמי של המוצר בישראל, כחלק מההיערכות לשיווק המסחרי. לפני כחודשיים חתמו רפא ואפיטומי על הסכם הפצה בלעדי לתקופה של שש שנים, עם אופציה להארכה, שבמסגרתו תהיה רפא אחראית לשיווק, הפצה ומכירות של קפסולת ההרזיה בישראל. הסכם הפצה זה הצטרף ל-4 הסכמי הפצה נוספים שיש לחברה בגרמניה, ספרד, הודו ומקסיקו.
קפסולת ההרזיה של אפיטומי היא קפסולה ייחודית הנלקחת בבליעה, מבוססת פטנט, הגורמת לתחושת שובע ומיועדת לסייע בירידה במשקל עבור מבוגרים מגיל 18 ומעלה עם עודף משקל או השמנת יתר (BMI של 25-40 ק"ג/מ"ר) בשילוב עם תזונה מותאמת ופעילות גופנית.