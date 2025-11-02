פרויקט פינוי-בינוי: אלמוגים נבחרה לפרויקט רחב היקף ברחוב החי"ל, רמת גן

במתחם יבנו במקום 26 יח"ד ו-5 יח"ד מסחר בשטח של כ-150 מ"ר, הקיימות בארבעה מבנים כ- 73 יח"ד חדשות, כחלק ממתחם מעורב שימושים שיכלול מגורים, מסחר בהיקף של 300 מ"ר ושטחי ציבור. שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט הוא כ- 1.5 דונם.
הפרויקט נהנה ממיקום אסטרטגי בלב אזור מתפתח, המשלב נגישות גבוהה ונוחות חיים יומיומית. הוא ממוקם על ציר ראשי בשכונה מתחדשת, במרחק הליכה מבתי ספר, גני ילדים ומוסדות קהילה. המיקום מציע חיבוריות מיטבית לצירי תנועה מרכזיים ללב המטרופולין ולמערכת התחבורה הציבורית העתידית – עם תחנת רכבת קלה ברחוב אלוף שדה ותחנת מטרו מתוכננת ברחוב ירושלים, כשהפרויקט שוכן בדיוק ביניהן. שילוב זה מבטיח איכות חיים גבוהה, נוחות מקסימלית וערך נדל"ני ההולך וצומח.
נכון להיום צבר הפרויקטים של החברה בתחום ההתחדשות העירונית עומד כבר על כ-31 פרויקטים ברחבי הארץ, הכוללים למעלה מ- 6,000 יח"ד.
אלמוגים זוכה בפרויקט נוסף של התחדשות עירונית בגוש דן ומרחיבה את אחיזתה ברמת גן: החברה דיווחה היום (יום ראשון 2 בנובמבר 2025) כי זכתה במכרז דיירים של להתחדשות עירונית בפרויקט פינוי בינוי ברחוב החי"ל ברמת גן.
נוי דותן, מנכ"לית אלמוגים התחדשות עירונית אלמוגים: "הזכייה במכרז הדיירים במתחם ברחוב החי"ל מסמנת אבן דרך משמעותית בהרחבת הפרויקטים האיכותיים שלנו ברמת גן. רחוב החי"ל ממוקם בלב שכונת נגבה המתחדשת, אחד האזורים הדינמיים והמבוקשים ביותר בעיר, המציע שילוב ייחודי של נגישות מעולה, פוטנציאל השבחה גבוה, ואיכות חיים עירונית מובהקת.
שכונת נגבה נמנית על השכונות הפעילות ביותר ברמת גן מבחינת פרויקטי התחדשות עירונית, והביקוש כאן יציב ועולה. משפרי דיור בעיקר מזהים את הפוטנציאל הטמון בשילוב של מיקום מרכזי, קרבה לתשתיות תחבורה עתידיות כמו המטרו, ומחירים אטרקטיביים יחסית לתל אביב ולשכונת רמת חן היוקרתית הסמוכה, משוואה שיוצרת פוטנציאל השבחה משמעותי לטווח ארוך.
מעבר ליתרונות התחבורתיים והכלכליים, השכונה מתהדרת בסביבה ירוקה ואיכותית - קרבה לפארק דוד מלמדוביץ', הפארק הלאומי ומרכז מרום נווה, לצד מגוון שירותים קהילתיים, מוסדות חינוך מובילים ומתחמי מסחר ובילוי. זהו השילוב האידיאלי עבור משפחות צעירות המחפשות איכות חיים עירונית ברמה גבוהה, תוך שמירה על אווירה שכונתית נעימה."
להערכת החברה, היתר בניה צפוי להתקבל בעוד 3 שנים ממועד דיווח זה.
את הדיירים ייצג עו״ד עמית ניסים, משרד מינצר כרמון ניסים.