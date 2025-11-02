יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: ״הבורסה פתחה ברגל ימין את נובמבר״

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר הראשון לשבוע זה ולחודש נובמבר:
"יום המסחר בבורסה הסתיים בעליות שערים, עם מחזור מסחר יומי של כ-1.35 מיליארד שקל בשוק המניות ומחזור מסחר נאה גם בשוק איגרות החוב. באג"ח הממשלתיות, כולל מק"מ, נרשם היום מחזור של כ-2.5 מיליארד שקל; באג"ח הקונצרניות מחזור של כ-621 מיליון שקל; ובנגזרים (אופציות) על מדד ת"א-35 מחזור של כ-72 אלף יחידות. במבט על מדדי המניות, ת"א-125 עלה ב-0.74% בהובלת מניות מדד ת"א-90 שעלה ב-1.48%, בעוד מדד ת"א-35 עלה ב-0.45%. בין המדדים הענפיים, מדד ת"א טכנולוגיה עלה ב-1.4%, מדד מניות הנפט והגז עלה ב-1.3%, ת"א-קלינטק עלה ב-1.24%, מדד הביטוח עלה ב-0.25%, ומנגד מדד ת"א בנקים 5 ירד ב-0.25%. מדד הביומד עלה ב-1.9% בהובלת מניית פלסנאמור שעלתה בכ-33% במחזור מסחר גדול של כ-35 מיליון שקל. מניות במדד ת"א-125 שבלטו במסחר היום היו נופר אנרג'י, נקסט ויז'ן ושיכון ובינוי אנרגיה – שלושתן עלו בכ-5%. מנגד, בלטו בירידות מניות תדיראן גרופ (4.4%-) ואופקו (3.8%-).
בשוק איגרות החוב הקונצרניות מדד תל בונד 60 עלה ב-0.1%, ובשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו עליות קלות של כ-0.1%. שוק ההון חזר מסוף שבוע חיובי בשוק האמריקאי כשהוא מקבל ממנו רוח גבית. בהיבט הביטחוני-מדיני, השוק המקומי כרגע בתקופה שבה ׳כשאין חדשות, זה חדשות טובות׳. הבורסה פתחה ברגל ימין את חודש נובמבר, שבמהלכו תיפתח עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי, בהמשך לעונת הדוחות בארה"ב שנמצאת בעיצומה. ההערכות בשוק הן שאחרי תקופה ארוכה אנו מתקרבים להורדת ריבית ראשונה של בנק ישראל - מהלך שתהיה לו השפעה משמעותית על השוק המקומי. הדוחות הכספיים והורדת הריבית צפויים להיות הגורמים בעלי ההשפעה המרכזית החודש על מגמות המסחר בשוק, כאשר כמובן נמשיך להיות קשובים גם למצב הביטחוני".