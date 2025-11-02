גיוסים בקרנות אוקטובר: מיטב המגייסת הגדולה - IBI במסורתיות, ילין לפידות בכספיות ומגדל בעוקבות מדדים - בלעדי ל FUNDER

אוקטובר, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת”א-35 עלה בכ-1.9% ומדד ת”א-125 עלה בכ-2.5%. כל אחד מהמדדים שבר פעמיים במהלך החודש את שיא כל הזמנים. מדד ת”א-90 בלט עם עלייה של כ-4.3%, תוך שהוא שובר את שיאו ההיסטורי ארבע פעמים במהלך החודש.
מגמה חיובית נרשמה בשוקי המניות בארה"ב, כשמדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-2.7%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-3.0%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-5.7%.
בבורסות באירופה נרשמה גם כן מגמה חיובית, מדד ה-DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.0%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-4.3%, מדד ה-CAC 40 עלה בשיעור של כ-3.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-3.2%.
גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות
סך של כ-4.8 מיליארד שקלים גויס החודש לגופי ניהול ההשקעות השונים. כ-2.1 מיליארד שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 407 מיליון שקלים נפדו בקרנות כספיות. כ-3 מיליארד שקלים גויס למוצרי מדדים. 94 מיליון שקלים גויס לקרנות גידור.
תמונת הגיוסים מתארת את מיטב כמגייסים הגדולים ביותר בסך הכל, עם גיוס של כ-1.3 מיליארד שקלים. ילין לפידות אף הם בגיוס משמעותי החודש עם כ-1.2 מיליארד שקלים (בעיקר בכספיות). מגדל, אי.בי.אי. ומור בגיוס כולל משמעותי של מעל 500 מיליון שקלים.
בקרנות המסורתיות, מיטב, אי.בי.אי. מור ואילים בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות. מגדל, מיטב וקסם בגיוס משמעותי במוצרי מדדים. ילין לפידות כאמור הם המגייסים הגדולים בקרנות כספיות.
|
שם הגוף
|
גיוס באוקטובר
|
אקטיביות-מסורתיות
|
קרנות גידור
|
כספיות
|
מוצרי מדדים
|
מיטב
|
1,281
|
415
|
6
|
432
|
428
|
ילין לפידות
|
1,164
|
0
|
7
|
1,170
|
-13
|
מגדל
|
656
|
158
|
|
-235
|
733
|
אי.בי.אי.
|
550
|
439
|
|
-271
|
383
|
מור
|
522
|
302
|
23
|
-26
|
223
|
אילים
|
321
|
321
|
אנליסט
|
264
|
116
|
1
|
90
|
57
|
אלטשולר שחם
|
219
|
1
|
|
173
|
46
|
תמיר פישמן
|
168
|
168
|
סיגמא
|
339
|
339
|
|
|
|
פורסט
|
6
|
6
|
|
|
|
ברק
|
-9
|
-9
|
|
|
|
אילון
|
-90
|
0
|
|
-90
|
|
הראל
|
-179
|
104
|
57
|
-1,064
|
724
|
קסם
|
-327
|
-150
|
-586
|
409
|
הוסטינג
|
173
|
173
|
סה"כ
|
4,803
|
2,128
|
94
|
-407
|
2,990
גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג
|
שם הגוף
|
גיוס באוקטובר
|
ברומטר
|
-14
|
פסטרנק שוהם
|
24
|
פורצ'ן
|
51
|
ב.אלטרנטיב
|
40
|
קבין
|
23
|
הורייזן
|
-30
|
פרופאונד
|
26
|
אלפי בנדק
|
15
|
אלפאטק
|
-5
|
אקסיומה
|
8
|
דרך
|
0
|
פלקון
|
1
|
שופן
|
1
|
עציוני
|
-22
|
גביש
|
3
|
פורטה
|
52
|
סה"כ
|
173
נתוני התעשייה
|
|
היקף נכסים סוף אוקטובר
|
שינוי מתחילת השנה
|
שינוי באוקטובר
|
כמות קרנות
|
גמישות
|
6,567
|
1,579
|
205
|
45
|
מניות בארץ *
|
146,240
|
48,759
|
5,013
|
305
|
מניות בחו"ל *
|
156,317
|
13,616
|
3,452
|
626
|
ממונפות ואסטרטגיות *
|
4,685
|
1,166
|
179
|
67
|
קרן כספית
|
180,058
|
29,821
|
-100
|
61
|
אג"ח בארץ- מדינה *
|
27,108
|
4,809
|
971
|
189
|
אג"ח בארץ - חברות והמרה *
|
91,267
|
8,034
|
1,379
|
457
|
אג"ח בארץ משולבת- כללי *
|
102,856
|
14,895
|
2,295
|
419
|
אג"ח בחו"ל *
|
15,050
|
-1,275
|
-142
|
113
|
לתושבי חוץ בלבד
|
18
|
0
|
0
|
2
|
סחורות
|
569
|
161
|
29
|
9
|
אגד קרנות
|
1,936
|
407
|
81
|
29
|
קרן סגורה
|
471
|
-22
|
0
|
1
|
קרן גידור בנאמנות
|
3,265
|
2,006
|
0
|
46
|
נכסים דיגיטליים *
|
288
|
278
|
5
|
11
|
אג"ח בארץ כללי
|
68
|
-21
|
1
|
5
|
סה"כ קרנות מנוהלות
|
400,756
|
67,110
|
5,121
|
1,151
|
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)
|
126,523
|
21,193
|
2,989
|
769
|
סה"כ קרנות סל
|
209,484
|
35,910
|
5,258
|
465
|
סה"כ לשוק הקרנות
|
736,763
|
124,212
|
13,369
|
2,385
(*) נתונים – רשות ניירות ערך. הנתונים בטבלה במיליוני שקלים.
גיוסים במוצרי מדדים
על פי נתוני הבורסה, בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל, בשווי כ-210 מיליארד שקל, גבוה בכ-6 מיליארד שקל, לעומת השווי בסוף החודש הקודם. בנוסף עוד 40 קרנות חוץ, בשווי כ-19.8 מיליארד שקל, גבוה בכ-700 מיליון שקלים החודש.
באוקטובר בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-500 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:
רכישות של כ-2.3 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, לעומת מכירות נטו בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בחודש הקודם.
מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, לעומת רכישות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-600 מיליון שקלים רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.
מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף זניח בחודש הקודם.
מכירות בהיקף זניח מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים, לעומת מכירות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים בחודש הקודם.
קרנות מסורתיות-אקטיביות
באוקטובר הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-3.3 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:
כ-200 מיליון שקלים נפדו מהקרנות הכספיות, זאת לעומת הזרמות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-800 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות בארץ, לעומת פדיונות בהיקף של כ-500 מיליון שקלים בחודש הקודם.
כ-200 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות חו"ל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-800 מיליון שקלים בחודש הקודם.
כ-2.5 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-100 מיליון שקלים נפדה מקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, לעומת הזרמות בהיקף זניח בחודש הקודם.
כ-100 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות אחרות, בהמשך להזרמה של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.
פעילות המשקיעים – הזרים ממשיכים למכור
מנתוני הבורסה עולה כי, בחודש אוקטובר משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל, זאת לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל בחודש אוקטובר. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל שביצעו בחודש אוקטובר. משקיעי חוץ ביצעו קניות בהיקף זניח, בהמשך לקניות נטו של כ-0.3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר.
הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקלים:
|
חודש
|
משקיעי חוץ
|
משקיעי ריטייל ישראלים
|
משקיעים מוסדיים
|
ינואר
|
0.1+
|
3.1+
|
2.2-
|
פברואר
|
0.5+
|
3.3+
|
1.0+
|
מרץ
|
3.8+
|
1.2-
|
1.3-
|
אפריל
|
2.2+
|
0.5+
|
1.1-
|
מאי
|
3.0+
|
0.8+
|
2.0-
|
יוני
|
0.1-
|
1.9+
|
0.6+
|
יולי
|
1.0-
|
2.8+
|
0.8+
|
אוגוסט
|
2.4-
|
1.4+
|
1.9+
|
אוקטובר
|
0.3+
|
1.7-
|
0.8+
|
אוקטובר
|
0.0
|
0.7+
|
0.2+
|
סה"כ
|
6.4+
|
11.6+
|
1.3-
תמונה: Dreamstime
