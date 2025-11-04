וואן טכנולוגיות (ONE) רוכשת את השליטה בחברת SoliDev לפי שווי של 6 מיליון שקל

קבוצת ONE (וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ), מפתחת וספקית מובילה של פתרונות מחשוב וחדשנות לארגונים, מודיעה היום (שני) על רכישת השליטה בחברת SoliDev, מובילה בניהול פרויקטי SAP מורכבים בשוק הארגוני. במסגרת ההסכם ONE רוכשת 51% ממניות SoliDev לפי שווי חברה של כ-6 מיליון ש"ח.
חברת SoliDev הוקמה בשנת 2020 על ידי מיטל וולקוביץ, המשמשת כמנכ"לית. בסיס הלקוחות של החברה מורכב מארגונים גדולים ובינוניים, הכוללים משרדים וחברות ממשלתיות לצד חברות מתחומי הקמעונאות, בריאות, אנרגיה ותשתיות, טכנולוגיה, תעבורה ועוד. החברה מונה כ-20 עובדים המומחים ביישום, הטמעה, ופיתוח במערכות SAP, עם מומחיות בפרויקטי הגירה ומודרניזציה.
עם השלמת עסקת הרכישה, וולקוביץ ועובדי SoliDev ישולבו בקבוצת ONE, בחטיבה המקצועית המובילה בענף ה-SAP בישראל, ויסייעו להוביל אותה להישגים מול לקוחות שתי החברות וכן מול לקוחות חדשים.
עמית טל, סמנכ"ל פתרונות אסטרטגיים, קבוצת ONE: "אנו צומחים מהר, אורגנית ובאמצעות רכישות, במטרה לספק ללקוחות SAP את הדרוש להם ביעילות מרבית. חברת SoliDev בנתה לעצמה מוניטין בקהילת ה-SAP בישראל והיא נחשבת למובילה מקצועית ו-Trusted Advisor בתחום שלנו, בדגש על הובלת פרויקטי מודרניזציה מורכבים והגירה לענן. צירופה לקבוצת ONE יאפשר לנו להעניק שירות מקצועי מהמעלה הראשונה ולהרחיב את פעילותנו בעולמות ה-SAP בקרב לקוחות מובילים בישראל ובחו"ל".
מיטל וולקוביץ, מייסדת ומנכ"לית SoliDev: "אנו שמחים להצטרף לחברה גדולה, יציבה, ומובילה טכנולוגית כמו ONE. היכולות שלנו ישתלבו היטב בפעילות שלה, ויוסיפו עומק לצוות המוכשר שכבר נמצא בחברה ומוביל אותה להישגים מרשימים. אני בטוחה שיחד נגיע ליותר לקוחות, בארץ וגם בחו"ל, ונסייע להם להתקדם טכנולוגית ועסקית, ולהפיק את המקסימום מההשקעות שביצעו בחדשנות מבית SAP".