מינויים חדשים בהראל פיננסים: אריאל כינורי מונה ל - CFO; רונן קפלוטו קודם למנכ"ל חברת ניהול התיקים

הראל פיננסים הודיעה היום על מינויים חדשים שבמסגרתם משלים המנכ"ל החדש מיכאל בנוולגי את בניית המערך הניהולי שיוביל את בית ההשקעות בשנים הקרובות. רונן קפלוטו, שכיהן כמנהל ההשקעות הראשי של הקבוצה, מונה, בנוסף לתפקידו, גם למנכ"ל חברת ניהול תיקי ההשקעות. אריאל כינורי מונה למשנה למנכ"ל ול-CFO והוא יחליף בתפקידו את שרון תובל, שיוצא לדרך חדשה.
חברת ניהול תיקי ההשקעות של הראל היא מהגדולות בשוק ומנהלת כיום מעל 64 מיליארד ש"ח בתיקי השקעות מוסדיים, תאגידים ופרטיים. קפולוטו הצטרף לצוות הניהולי הבכיר של הראל פיננסים לפני כחצי שנה, עם מינוי למנהל ההשקעות הראשי. בתפקידו כמנכ"ל חברת ניהול התיקים הוא יחליף את בנוולגי, שכיהן בתפקיד זה עד לכניסתו לתפקיד מנכ"ל בית ההשקעות.
אריאל כינורי (בן 43), רו"ח ועו"ד מוסמך, הוא בעל ניסיון משמעותי בשורה של תפקידי ניהול בכירים בבנק הפועלים. בתפקידו האחרון כיהן כחבר הנהלת הפעילות הקמעונאית, האחראי על אסטרטגיה, תפעול ופיננסים. בעברו כיהן כחבר הנהלה בחטיבה הפיננסית והיה אחראי על ניהול ההון של הבנק, תפקיד אשר דורש מידה גבוהה של מיומנות מקצועית פיננסית וניהולית.
המינויים נכנסו לתוקפם החל מהחודש והם משלימים את הכוורת הניהולית שבנה בנוולגי מאז נכנס לתפקידו כמנכ"ל בחודש יולי. בנוולגי החליף בתפקיד את חגית ציטיאט לוין, המכהנת כיום יו"ר הראל פיננסים וחברות הבנות.
סדרת השינויים מגיעה בתקופה שבה בית ההשקעות חווה צמיחה אורגנית מהירה בכל תחומי הפעילות. בשנים האחרונות צמחו נכסי בית ההשקעות מ-61 מיליארד ש"ח ב-2022 לכ-180 מיליארד ש"ח כיום, המנוהלים בקרנות נאמנות, תיקי השקעות, מוצרי השקעות אלטרנטיביים ומוצרי פיקדונות סחירים.
מיכאל בנוולגי, מנכ"ל הראל פיננסים: "התקופה הנוכחית מייצרת אתגרים רבים בכל תחום ואני בטוח שההנהלה הבכירה בהרכב החדש שלה תביא ערכים מוספים ותרומה משמעותית להתמודדות עם האתגרים האלה. מצוינות וחדשנות בניהול השקעות ולקוחות הם מאבני היסוד שמובילים אותנו".
חגית ציטיאט לוין, יו"ר הראל פיננסים מסרה כי: "המינויים מאפשרים למנכ"ל הקבוצה להניע תהליכי צמיחה חדשים עם הנהלה אמינה ומקצועית המאפשרת לשים את הלקוח במרכז ולהציג לו אלטרנטיבה אחראית בשוק הון מאתגר ורווי הפתעות".