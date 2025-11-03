גולדמן זקס: מרוץ ה-AI מניע את השוק, אך הפתעות הרווח לא מתוגמלות

Goldman:
דסק חוזים עתידיים: בדסק מציינים כי פוזיציות שורט בחוזים עתידיים על מניות קטנות הולכות וגדלות באופן משמעותי. הצהרתו של ג’רום כי הורדת ריבית בדצמבר אינה “מהלך בטוח” שעלולה לפגוע במשקיעי לונג. ראינו תרחיש דומה בעבר, וחשוב שמי שמצטרף כעת לפוזיציות השורט ייקח בחשבון את השורט סקוויז הצפוי לקראת סוף השנה. בנוסף, עבור מי שמתבססים על עונתיות, חשוב לציין כי חודש נובמבר הוא תקופה חזקה במיוחד עבור ראסל , במהלך 15 השנים האחרונות נרשמו רק שני נובמבר שליליים, כאשר הביצועים הממוצעים לחודש עומדים על כ-4.5%+.
קצת סדר לגבי הדוחות שהתפרסמו עד עכשיו מכלכלן ראשי של גודמן דוד קוסטין:
317 חברות מתוך מדד S&P 500, המייצגות כ-69% משווי השוק הכולל, פרסמו עד כה את תוצאות הרבעון השלישי של 2025.
64% מהחברות שדיווחו עד כה הצליחו להכות את תחזיות הרווח למניה (EPS) של הקונצנזוס בלפחות סטיית תקן אחת. לפי נתוני 25 השנים האחרונות של הבנק, שיעור כזה של הפתעות חיוביות ברווחים נרשם רק פעם אחת בעבר, במהלך תקופת היציאה ממשבר הקורונה בשנים 2020–2021.
עם זאת, כפי שמציין קוסטין, המשקיעים אינם מתגמלים את מרבית החברות שמציגות תוצאות טובות מהצפוי למעשה, להפך. המניה החציונית שהציגה הפתעה חיובית ברווחים עלתה ביום שלאחר הדוח ב-0.32% בלבד מול מדד S&P 500, רק שליש מהממוצע ההיסטורי של “תגמול” בגובה 0.98% על ביצועים עודפים. הסיבה לכך היא ככל הנראה חוסר הוודאות המקרו-כלכלית הגבוהה, פוזיציות זהירות מצד המשקיעים וכן העובדה שהשוק מתומחר כיום לשלמות מוחלטת.
Goldman Hedge funds desk:
הכוחות המרכזיים בשוק נותרו חיוביים.
להלן המסגרת הבסיסית של דסק קרנות גידור על כיוון השוק:
1. הפד מצוי בתהליך של הורדת ריבית (ותנאי המימון בשווקים נוחים מאוד).
2. הצמיחה בתמ”ג של ארצות הברית נמצאת במגמת האצה (עם דחיפה פיסקלית משמעותית הצפויה ב-2026).
3. חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה”ב ממשיכות לייצר ולהשקיע סכומי עתק (בעיקר לנוכח ההסלמה במרוץ ה-AI).
4. הזרימות מצד משקיעים מוסיפות להיות תומכות , משקי הבית והחברות בארה”ב בעלי נזילות גבוהה וממשיכים לרכוש נכסים.
בינתיים:
TA-125 : -0.35%
Usdils : 3.2550
S&P 500 future : +0.1%