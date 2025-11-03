האם בועת ה-AI מתחילה להתפוצץ? ענקיות הטכנולוגיה מגדילות CapEx בענק – אנליסטים מזהירים

בחיי אחלה סקירה לצהריים !
אז כמה נתונים פיקנטים לגבי CapEx:
אין סימנים לנסיגה!
אלפבית: “במבט קדימה לשנת 2026, אנו מצפים לעלייה משמעותית בהוצאות ההון (CapEx).”
מטא: “הציפייה הנוכחית שלנו היא שגידול ההוצאות ההוניות בדולרים יהיה גדול באופן ניכר בשנת 2026 לעומת 2025.”
מיקרוסופט: “סך ההוצאות יעלה בהדרגה, וכעת אנו מצפים שקצב הצמיחה בשנת הכספים 2026 יהיה גבוה מזה של שנת הכספים 2025.”
אמזון: “אנו מצפים שההשקעה ההונית במזומן לשנת 2025 תעמוד על כ־125 מיליארד דולר, וצופים שסכום זה יגדל בשנת 2026”.
BofA Quant:
מחקר של MIT מצא כי 95% מהחברות שהשקיעו בכלי בינה מלאכותית אינן רואות כל תשואה על ההשקעה. ממצא זה מתיישב עם ההבנה ההולכת ומתחזקת שבינה מלאכותית בצורתה הנוכחית, פשוט אינה עומדת בציפיות הגבוהות שנקשרו אליה.
450 מיליארד דולר בשנה הבאה!
“Hyperscalers” צפויות להשקיע 360 מיליארד דולר בשנת 2025 ו-450 מיליארד דולר בשנת 2026.
אבל:
מייקל הרטנט מ-BofA:
פריחת ההשקעות ההוניות בתחום הבינה המלאכותית ממומנת באמצעות הכנסות, תזרים מזומנים… וחוב.
חוזי ה-CDS ל-5 שנים של אורקל נמצאים ברמתם הגבוהה ביותר זה שנתיים.
ועכשיו אמירה סופר מעניינת של מייקל:
״אגרות החוב הקשורות לבינה מלאכותית צפויות לירידות (מהלך שעשוי להתגלגל לקריסה רחבה יותר של בועת ה-AI), ולכן “שורט על אגרות החוב של ענקיות AI בשנת 2026.”
בינתיים:
TA-Banks : +1.6%
Sap index : +0.3%