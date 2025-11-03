אינטרקיור משקיעה בקנאסול: שיתוף פעולה עם פרופ׳ מאירי מהטכניון

ההסכמים מייצגים שותפות מחקרית משמעותית המשלבת את פלטפורמת התרופות הגלובלית של אינטרקיור עם היכולות המדעיות והאנליטיות המובילות של קנאסול.

המהלך מגיע על רקע דיווחים שלפיהם ממשל טראמפ בוחן שינוי סיווג הקנאביס - מהלך שעשוי לפתוח הזדמנויות חסרות תקדים בשוק האמריקאי עבור חברות בינלאומיות כמו אינטרקיור.

אינטרקיור בע״מ (נסדא״ק ותל אביב: INCR) (״אינטרקיור״ או ״החברה״) הודיעה היום כי חתמה על הסכם רכישת מניות מחייב והסכם שיתוף פעולה עם חברת קנאסול אר.אנ.די בע"מ (״קנאסול״), חלוצה עולמית בתחומי המחקר והאנליטיקה של קנאביס (להלן: "ההסכמים"). בהתאם להסכם רכישת המניות, אינטרקיור תרכוש 28% ממניות קנאסול (בדילול מלא), עם מסלול מוסכם מראש להגדלת החזקותיה בקנאסול ל-51% בתוך שנתיים. במקביל, הסכם שיתוף הפעולה מעגן את השותפות בין החברות בתחומי המחקר, הפיתוח והמסחור של תרופות מבוססות קנאביס על בסיס ניתוח מדעי.

הסכמים אלו נחתמים בזמן שבו שוק הקנאביס בארצות הברית מצוי בנקודת מפנה היסטורית, כאשר לפי דיווחים ממשל טראמפ בוחן את שינוי הסיווג של הקנאביס מרמה 1 לרמה 3 - שינוי רגולטורי שעשוי לפתוח הזדמנויות חסרות תקדים לחברות בינלאומיות כמו אינטרקיור.

במסגרת ההסכמים, פרופ’ דדי מאירי, מייסד קנאסול ואחד מחוקרי הקנאביס הבכירים בעולם מהטכניון, צפוי להתמנות ליו"ר הוועדה המדעית המייעצת שתוקם על ידי דירקטוריון אינטרקיור. בתפקידו החדש, יסייע פרופ’ מאירי בשילוב היכולות האנליטיות והמחקריות המתקדמות של קנאסול בפלטפורמה הפרמצבטית של אינטרקיור ובכך יחזק את מעמדה המדעי של החברה ויתרום להאצת פיתוח של דור חדש של תרופות מבוססות קנאביס.

אלכסנדר רבינוביץ’, מנכ”ל אינטרקיור, מסר:״ ״ההסכמים הללו מסמנים צעד משמעותי נוסף באסטרטגיה הגלובלית של אינטרקיור. אינטרקיור וקנאסול פועלות בשיתוף פעולה מחקרי מעל לעשור, תוך שילוב היכולות המחקריות יוצאות הדופן של קנאסול עם הפלטפורמה הפרמצבטית של אינטרקיור. תחת ההכוונה המדעית של פרופ’ מאירי, שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להאיץ את פיתוח הדור הבא של מוצרי הקנאביס, לצד הרחבת הפעילות הבינלאומית שלנו – ליצירת ערך ארוך טווח למטופלים ולבעלי המניות כאחד״.

פרופ’ דדי מאירי, מייסד קנאסול, הוסיף: ״מטרתנו מאז ומתמיד הייתה לתרגם את מדע הקנאביס לטיפולים בעלי משמעות קלינית אמיתית. באמצעות ההסכמים החדשים והקמת הוועדה המדעית, אנו מאמינים כי יש לנו כעת את המבנה, המשאבים וההיקף הגלובלי הדרושים כדי להביא תגליות מהמעבדה אל המטופלים - מהר יותר ובסטנדרטים מדעיים גבוהים כפי שחדשנות אמיתית דורשת."

השלמת העסקה כפופה לתנאים המקובלים ולחוות דעת רגולטוריות נדרשות.

