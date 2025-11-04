העליות ממשיכות על בסיס אותן הנחות כאשר הבנקים ככבו במיוחד עם עלייה של 2.4% - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום שני (03-11) ראינו את הבנקים עושים מעשה קפיצה אדירה של 2.4% כאשר הבורסה עולה אבל בקנה מידה קטן בהרבה. לכן, הקרנות המובילות משקפות זאת: חיוב יומי וחודשי ורוב השנתי: בנקים בבלעדיות כאשר רק בשנתי נמצא קמצוץ של ת"א 125 המושפע גם הוא מן הבנקים. בצד השלילה נציין את מניות הבנייה ברמה היומית, כאשר החלק החודשי מגוון מאוד: נדל"ן, שורט דולר, אג"ח ללא מניות. לעומת זאת, שנתית אין שינוי: דולר והאג"ח שלו.

הבורסה

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי ממשיך את הרצף החיובי שלו שהחל לאחרונה באפריל 2025. כאשר הבנק המרכזי מוזיל שוב את עלויות המימון על ידי הורדות ריבית, והמשק נמצא במיתון די ברור על פי נתוני המקרו השונים, אין פלא שהכסף מתכוונן לנכסים הפיננסיים ובעיקר לשוק המניות הלוהט. לפני שנמשיך את תיאור המערכה היומית, הנה גרף חודשי של מה שקרה מאז 1998 ועד עכשיו, במדד העיקרי S&P500:





מן התמונה הזו (בציר אנכי לוגריתמי) ברור כמה אנו נמצאים במהלך עולה היסטורי שלא היה כדוגמתו ואשר מפניו מזהירים רבים עקב הסכנה לתיקון היורד שיכול להיות משיאו. בכל אופן, מ-666 ועד 6860 השוק עלה יותר מפי 10! מאז התחתית של מרץ 2009 וזה הישג היסטורי. רוב רובו של ההישג נגרם עקב הכסף ה"חינמי" שניתן בצורות שונות, התפתחות ההשקעות הפאסיביות עם ה-ETF, והשינויים הטכנולוגיים שעשו המוניזציה של המסחר. כמו כן, עולם הנגזרים מוסיפים לכך יכולות ומינופים. לגבי היום (03-11), עליות מתונות שמתלבשות נהדר עם ההסכמים אחרונים עם סין, צפי להמשך ירידת הריביות, והנזילות שעוד מעט יספק שוב הבנק המרכזי. סיום המסחר היה כך:





תל-אביב: ללא סיבה מספיקה לשנות מסלול, שוק המניות הישראלי ממשיך מעלה, וקובע שיאים חדשים. לפחות במדדים העיקריים.. מה הם הקטליזאטורים להתנהלות הזו? צייננו אותם בעבר והם עדיין קיימים ועוד: ראשית, וול-סטריט ממשיכה להוות גיבוי מוראלי וקורלטיבי לשוק המניות המקומי. שנית, התמחור של חלק מן המניות שלנו עדיין לא מגיע לקרסוליים של הקיצוניות בארה"ב. שלישית, הצפי להורדת הריבית המקומית בקרוב. זה קצת יותר טריקי אבל זה בהחלט בעל פוטנציאל עצום.

לבסוף, הנזילות (הכסף) שממשיך לזרום לחלק האקטיבי ובמיוחד לחלק הפאסיבי של השוק. כאשר כלים כמו קרנות (סל או נאמנות) מושכים עוד ועוד כספים, אין ברירה למנהלים אלא להשקיע אותם. מעבר לכך, וכעננה מעלינו, נמצא העימות האלים שנכנס כרגע לשלב של הפסקת אש. האם הוא יחזיק? יש כמה גנרלים זרים בקרית גת שחושבים כך. אותנו, אזרחי ישראל, עדיין לא שכנעו שה"מלחמה" נגמרה כי החמאס עדיין שולט בחלק שלהם של עזה. כאמור לעיל, היום (03-11) היה יום הבנקים.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-02-11-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ימי ראשון חלשים בגלל שהם מתנהל כיום מסחר מקוצר. אבל 572.5 מיליוני שקלים בלבד, כמחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35, זה באמת נמוך. במיוחד אחרי סוף השבוע הסוער שראינו ביום חמישי עם הפקיעה... המוסדיים נשארו גם הם על הגדר: קניות: 133.6, מכירות: 94.5 => נטו: 39.1 מיליוני שקלים. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: קמטק (2.4-) ולאומי (12.7-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (6.1) וניו-מד אנרג יה"ש (6.7).

