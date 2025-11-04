פורטינט מינתה את איציק מלכה למנהל פעילות פורטינט ישראל

פורטינט, מובילה עולמית באבטחת סייבר המניעה את האיחוד בין ביצועי תקשורת ואבטחה, הודיעה על מינויו של איציק מלכה למנהל פעילות החברה בישראל. המינוי יאפשר להמשיך לספק ערך יוצא דופן עבור לקוחות קיימים ופוטנציאליים, שותפים ובעלי עניין נוספים, תוך חיזוק נוכחותה של פורטינט בשוק המקומי. פורטינט מחזקת את פעילותה בישראל גם באמצעות מרכז מחקר ופיתוח הפועל בארץ.
מלכה מצטרף לפורטינט לאחר שמילא במשך 22 שנים שורה של תפקידי ניהול בג'וניפר נטוורקס (Juniper Networks), כולל עשור כמנכ"ל ג'וניפר ישראל, יוון וקפריסין. במהלך השנים, הוביל מהלכי צמיחה משמעותיים והרחיב את פעילות החברה בזכות התמקדותו בחוויה ושביעות רצון הלקוחות.
מלכה החל את תפקידו בג'וניפר כמהנדס מערכות אזורי, התקדם לניהול צוות ההנדסה האזורי ואז מונה לסמנכ"ל מכירות בחברה. לפני כן, שימש במשך כארבע שנים כמהנדס מערכות לאזור ישראל וקפריסין בחברת סיסקו מערכות (Cisco Systems).
למלכה תואר ראשון בהנדסה מהמכון הטכנולוגי בחולון, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב והסמכת CCIE לרשתות תקשורת. הוא שירת ביחידת ממר"ם במשך חמש שנים.
אלי פרנס, סגן נשיא לאזור ישראל, יוון ומזרח אירופה בפורטינט, אמר כי, "ישראל מהווה מוקד חדשנות עולמי בתחום הסייבר ופורטינט ניחנה בצוות מקומי מוכשר בצורה יוצאת דופן, המסוגל להציע את התמיכה הטובה ביותר באבטחת סייבר לבסיס הלקוחות שלנו בארץ. איציק מביא עמו ניסיון עשיר בהובלת צוותים אזוריים והיכרות מעמיקה עם צרכי הלקוחות בישראל. אנו בטוחים שהוא יתרום רבות לחיזוק מעמדנו כמובילים בתחום אבטחת הסייבר בישראל".
איציק מלכה, מנהל פעילות פורטינט ישראל, ציין כי, "אני שמח להצטרף לפורטינט, חברה הנמצאת בצמיחה מתמדת בישראל. בכוונתי לחזק את מעמדה של פורטינט כמובילה בתחום ה-SASE, ה-SD-WAN ואבטחת המידע לעולמות ה־AI. שוק הסייבר בישראל תחרותי ודינמי ולכן, נמשיך להרחיב את צוותי פורטינט בישראל כדי לספק ללקוחות ולשותפים חוויית שימוש וערך מוסף ברמה הגבוהה ביותר. השילוב של הובלה טכנולוגית יחד עם נוכחות מקומית משמעותית ימקם את פורטינט בחזית תעשיית הסייבר הישראלית".