קרן מכבי משדרגת את שירותי הרווחה לאוכלוסיות מוחלשות עם מערכת CRM מתקדמת מבית אברא

בתמונה מימין: קטי לוי - דירקטור כספים באברא, גרגורי זבליוק - מנהל תכניות שותפים ופיתוח עסקי באברא, עו"ס נטע שגיא - מנהלת תחום קרן הרווחה בקרן מכבי, אילן אדם – משנה למנכ"ל ומנהל כספים קרן מכבי, משה בן בסט - מנהל תחום פעילות CRM Dynamics באברא, יוסי חיימוב – EVP באברא, רו"ח ישעיהו גי'לונקה –מנכ"ל קרן מכבי, ערן מרדכי גוטמן – מנהל תיאום מטה חטיבת הטכנולוגיות במכבי שירותי בריאות. צילום: עירית שילה



קרן מכבי, העמותה הפועלת לצדה של מכבי שירותי בריאות ומקדמת תחומי רווחה, נדל"ן, חדשנות והשקעות, תקים באמצעות חברת טכנולוגיות המידע אברא מערכת CRM חדשה ומתקדמת - Microsoft Dynamics 365 שתשמש לניהול ועדות קרן הרווחה ומתן תקציבים לחברי הקרן.

המערכת החדשה שתיישם אברא תשדרג את הפלטפורמה הקיימת שאותה אברא התקינה בעצמה ב- 2014, ותציע יכולות מתקדמות לניהול הקשר עם חברי הקרן, הכוללים כ-7,000 משפחות הנתמכות כל רגע נתון. המערכת תכלול יכולות חדשות ומתקדמות כמו OCR לזיהוי טקסט, תהליכים מקוונים, ניתוח נתונים מתקדם ותמיכה במחקר רפואי. המערכת צפויה לייעל את עבודת צוותי הקרן, להפחית בירוקרטיה ולהנגיש שירותים רפואיים בצורה מהירה ויעילה יותר לחברי הקרן.

פעילותה של קרן מכבי מתמקדת בקידום רווחת חברי הקופה, ובמיוחד באוכלוסיות מוחלשות. הקרן מסייעת במימון השתתפויות עצמאיות בתרופות ובשירותים רפואיים, מחזיקה בחברות בתחומי בריאות, דיור, שיקום ורכישת נכסים המיועדים לשירותי בריאות. הפרויקט החל בנובמבר 2025 ועתיד להסתיים ביולי 2026. קרן מכבי בחרה בחטיבת מיקרוסופט של אברא בשל ניסיונה הרב והידע הנרחב ביישום מערכות CRM של מיקרוסופט.

"מדובר בשדרוג משמעותי שמיישם את חזון הקרן: שיפור תהליכים, הפחתת בירוקרטיה והנגשת שירותים רפואיים בסטנדרטים הגבוהים ביותר", מסר אילן אדם, משנה למנכ"ל הקרן. "המערכת החדשה מהווה בסיס להמשך השקעה בחדשנות, תוך שימוש בדאטה של מכבי לקידום מחקרים רפואיים וסטארט-אפים בתחום הרפואה הראשונית" הוסיף אדם.

חברת אברא, מהחברות המובילות בישראל בתחום טכנולוגיות המידע, מספקת פתרונות מותאמים אישית בתחומי ה- ERP, CRM, BI ופיתוח מערכות ייעודיות. החברה, המעסיקה למעלה מ-1,000 עובדים ומתוכה כ-450 מפתחים, צמחה בשנים האחרונות באמצעות מיזוגים ורכישות לצד צמיחה אורגנית, ומייצגת פתרונות של חברות בינלאומיות מובילות כולל Microsoft, Oracle, Salesforce ו-AWS.

לדברי אלברט אלמלם, CIO קרן מכבי: "קרן מכבי עומדת לשדרג משמעותית את יכולת ניהול הקשר שלה עם אוכלוסיות היעד ולתמוך בהן באמצעות היכולות המתקדמות של Dynamics 365 CRM, המסייעת לנו לקבל תמונה טובה וברורה יותר על כל הלקוחות הנתמכים של קרן מכבי. הפרויקט מהווה דוגמה נוספת להשקעת הקרן בחדשנות טכנולוגית ומחקרית, ומדגיש את השילוב בין ניהול קשר עם קהילה למצוינות טכנולוגית, כאשר אברא ממנפת את המומחיות שלה בתחום ה-IT כדי לחזק את היעדים החברתיים של הקרן".

לדברי משה בן בסט, מנהל תחום פעילות CRM Dynamics באברא: "שיתוף הפעולה עם קרן מכבי מהווה הזדמנות ליישם את מיטב הפתרונות הטכנולוגיים שלנו בתחום הבריאות הדיגיטלית, ניהול קשר חכם עם חברי מכבי, ולתרום לשיפור השירות והייעול הארגוני של העמותה. מעבר לטכנולוגיה, מדובר בשותפות שמביאה ערך אמיתי לחברי הקרן ותומכת בפעילות פילנתרופית שמחוללת שינוי בחיי אנשים".

לדברי יואב טיטו, מוביל תחום הבריאות בחטיבת AI Business Solutions ממיקרוסופט ישראל: "אנחנו גאים על בחירתה של קרן מכבי בהטמעת פתרון Microsoft Dynamics 365. הבחירה בטכנולוגיה בפעם השנייה מעידה על אמון ושותפות אסטרטגית ממעלה ראשונה אשר נבנתה לאורך שנים רבות. השילוב בין טכנולוגיות ענן מתקדמות של מיקרוסופט בעולמות ה AI לבין הידע והניסיון הרב של אברא ביישום מערכות CRM ו- ERP של מיקרוסופט במגוון ענפים במשק מאפשר להנגיש שירותים רפואיים ונתונים בצורה חכמה ויעילה, ולתרום באופן ישיר לשיפור חיי החברים הנתמכים על ידי הקרן".