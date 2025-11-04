לאומי פרטנרס רוכשת 10% מקבוצת יוסי אברהמי לפי שווי של כ-1.45 מיליארד שקל

חברת יוסי אברהמי ולאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, חתמו על הסכם שיתוף פעולה, במסגרתו לאומי פרטנרס רכשה 10% מקבוצת יוסי אברהמי, שבבעלות יוסי אברהמי, תמורת 144.4 מיליון שקל, כך שהעסקה משקפת לחברה שווי של כ- 1.444 מיליארד שקל (לאחר הכסף).
ההשקעה של לאומי פרטנרס בוצעה במסגרת עסקת Pre-IPO, ותסייע לחברה בהאצת קצב הצמיחה והרחבת פעילות המגורים בישראל. בנוסף, במסגרת שיתוף הפעולה, תעמיד לאומי פרטנרס לרשות החברה את ניסיונה הרב בליווי חברות לקראת הנפקה, לצד חברת החיתום בה היא שותפה.
שיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי החברות נועד לחזק את מעמדה של קבוצת יוסי אברהמי בשוק הנדל"ן הישראלי ולהעמיק את פעילותה בדגש על פרויקטים למגורים בישראל. לחברה היום צבר פרויקטים למגורים בהיקף של כ- 10,000 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון וביצוע בפרויקטים יזמיים ובהתחדשות עירונית.
יוסי אברהמי, יו״ר ובעלי קבוצת יוסי אברהמי: "לאורך השנים בנינו חברה איתנה הנשענת על מקצועיות, איכות ויחס אישי ללקוחות. אנו גאים בכך שלאומי פרטנרס בחרו להצטרף אלינו כשותפים לדרך ואנו רואים בכך הבעת אמון חזקה בדרך שעשינו ובחזון שלנו לשנים הבאות".
אבי רוזן, מנכ"ל קבוצת יוסי אברהמי, מסר: "הכניסה של לאומי פרטנרס כשותף אסטרטגי משקפת אמון עמוק ביציבות וביכולות של הקבוצה. החיבור עם לאומי פרטנרס יאפשר לנו להמשיך לצמוח, להרחיב את פעילותנו ולהוציא לפועל פרויקטים איכותיים נוספים, בהתאם לערכי המצוינות והאמינות שמלווים אותנו מאז הקמת החברה. שיתוף הפעולה יאפשר לנו לחזק את מבנה ההון, להרחיב את פעילות ההשקעות וליצור ערך מוסף עבור לקוחותינו.