שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות של בורסת ת"א באוקטובר 2025 - והמגמה החיובית מתרחבת גם לשוק האג"ח

מדדי המניות גייסו בחודש אוקטובר סכום שיא של כ-2.6 מיליארד שקל והיקף הנכסים העוקבים אחריהם זינק לכ-82.2 מיליארד שקל. במקביל, שוק האג"ח מתעורר עם גיוסים של מאות מיליוני שקלים באוקטובר וצבירה כוללת של כ-990 מיליון שקל מתחילת השנה.

מחלקת המסחר של הבורסה מפרסמת את סיכום נתוני הגיוסים למדדי המניות ואיגרות החוב לחודש אוקטובר 2025 ול-10 החודשים הראשונים של השנה - ומדווחת על מגמות שיא היסטוריות בשוק ההון המקומי.

בחודש אוקטובר 2025 גייסו מדדי המניות של הבורסה סכום שיא של כ-2.6 מיליארד שקל, שהביא את סך הנכסים העוקבים אחריהם לרמה חסרת תקדים של כ-82.2 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים. מדובר בזינוק של כ-67% לעומת תחילת 2025, אז עמד היקף הנכסים על כ-49 מיליארד שקל.

במהלך עשרת החודשים הראשונים של 2025 גויסו בשוק המניות כ-12 מיליארד שקל נטו, מגופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים כאחד. העלייה החדה במדדי המניות תרמה אף היא לצמיחה בשוק ההון המקומי, על רקע תשואות גבוהות וסביבה מאקרו-כלכלית תומכת.

אם נעמיק בהבחנה בין סוגי הקרנות, כשאנו יודעים כי מרבית הציבור הרחב רוכש קרנות מחקות, נראה כי כ-23% מהגיוסים (כ-3.4 מיליארד ש"ח מתוך כ-12 מיליארד ש"ח) הוזרמו להשקעה במדדי הבורסה דרך הקרנות המחקות. נתון זה מדגיש את העלייה בחלקו של הריטייל בהשקעה במדדים בשנה האחרונה. מעבר לכך, ייתכן שחלק ממשקיעי הריטייל פועלים גם באמצעות קרנות סל, ולכן שיעור החדירה של הציבור הרחב לשוק המדדים אף גבוה מזה.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, מציין כי "לאחר תקופה ממושכת שבה הציבור (ריטייל) כמעט שלא היה פעיל בשוק המדדים המקומי, אנו עדים למגמה חדשה, כשבשנת 2025 ניכרת חדירה משמעותית של משקיעי ריטייל, בדומה לנעשה בעולם. הנתונים מצביעים על השתתפות גוברת של הציבור הישראלי במדדי הדגל של הבורסה, לצד הגופים המוסדיים, מה שתורם לעומק ולנזילות השוק".

מחלקת המסחר של הבורסה מצביעה על כמה מגמות בולטות במדדי המניות בחודש אוקטובר וב-10 החודשים הראשונים של 2025:

11 מדדי מניות של הבורסה גייסו בעשרת החודשים הראשונים של השנה מעל 100 מיליון שקל כל אחד - עדות להתרחבות רוחבית ולביקוש גובר למוצרים עוקבי מדדים.

מדד ת״א-125 ממשיך לבסס את מעמדו כמדד הדגל של הבורסה, עם היקף נכסים המתקרב ל-40 מיליארד שקל נכון לסוף אוקטובר.

מדדי ת"א-35 ו-ת"א-90 נהנו מגיוסים משמעותיים הן באוקטובר והן במצטבר מתחילת השנה, על רקע עניין גובר במניות הצומחות של החברות הישראליות המובילות.

מדד ת״א 90 ובנקים, שהושק השנה, הצטרף לראשונה לרשימת 10 מדדי המניות בעלי היקף הנכסים הגדול ביותר, עם נכסים מנוהלים של כ-660 מיליון שקל נכון לסוף אוקטובר, לאחר גיוס של כ- 344 מיליון שקל מתחילת השנה.

מדד ת״א-בנקים, שהושק לפני כשנתיים בלבד, מנהל כבר כ-2.2 מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ- 344 מיליון שקל מתחילת 2025, ומבסס את מעמדו כמדד סקטוריאלי מרכזי.

מדד ת"א-ביטוח הציג עלייה מצטברת של כ-116% בגיוסים בעשרת החודשים הראשונים של השנה, למרות פדיון קל במהלך חודש אוקטובר.

מדדי ת״א-נדל״ן ות״א-נדל״ן מניב נהנים מרוח גבית ניכרת עקב הציפיות להפחתת ריבית: באוקטובר נרשמו בהם גיוסים של כ-108 מיליון שקל וכ-22 מיליון שקל, בהתאמה.

מדד ת״א-בנייה מנהל כ-973 מיליון שקל נכון לסוף אוקטובר, ומתקרב לרף של מיליארד שקל בנכסים מנוהלים.

שוק האג"ח: צבירה מחודשת ומגמה חיובית

שוק איגרות החוב של הבורסה בתל אביב ממשיך להציג התאוששות הדרגתית. מדדי האג"ח הקונצרניים גייסו בחודש אוקטובר כ-368 מיליון שקל, ובמצטבר מתחילת השנה כ-990 מיליון שקל. היקף הנכסים המנוהלים במדדים אלה עומד על כ-46.8 מיליארד שקל – שיא שנתי חדש.

חמשת המדדים הקונצרנים המובילים, הובילו את המגמה החיובית, כשהם מושכים עניין גובר מצד משקיעים מוסדיים וקרנות פאסיביות, על רקע ירידת מרווחי הסיכון וירידת תשואות האג"ח.

קרנות כספיות לעומת קרנות אג"ח

במהלך עשרת החודשים הראשונים של 2025 גייסו הקרנות הכספיות סכום כולל של כ-24 מיליארד שקל, לעומת כ-1 מיליארד שקל בלבד שגויסו בקרנות הפאסיביות העוקבות אחר מדדי אג"ח.

הקרנות הכספיות ממשיכות ליהנות מביקוש גבוה בזכות רמת הסיכון הנמוכה והנזילות הגבוהה שהן מציעות, אבל הפחתת הריבית הצפויה עשויה להקטין את התשואה הפנימית שלהן.

לעומת זאת, הקרנות הפאסיביות העוקבות אחר מדדי האג"ח, למרות סיכון גבוה יותר, עשויות לשמש חלופה רלוונטית לניהול נזילות בתקופות של ירידת תשואות. בשנה האחרונה הניבו מדדי האג"ח תשואה ממוצעת כפולה מזו של הקרנות הכספיות, אך נגישותן לציבור הרחב עדיין מוגבלת יחסית, בשל היכרות נמוכה עם עולם ההשקעות הפאסיביות.

מדדי האג"ח הממשלתיות - העדפה למדדים בעלי מח"מ ארוך

מדדי תל גוב של הבורסה מנהלים נכון לסוף אוקטובר כ-7.3 מיליארד שקל, לאחר שגייסו במהלך החודש כ-190 מיליון שקל ובמצטבר מתחילת השנה כמיליארד שקל. העדפה ברורה נרשמת למדדים בעלי מח"מ בינוני עד ארוך, הרגישים במיוחד לשינויים בתוואי הריבית. בין הבולטים בגיוסים השנה:

מדד תל גוב שקלי 5-10, שגייס בעשרת החודשים הראשונים של 2025 כ-391 מיליון שקל.

תל גוב שקלי 5+ שיחד עם תל גוב שקלי 5-10 מהווה את הצמד המוביל בגיוסים בתחום האג"ח הממשלתיות לשנה זו.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, מוסיף כי "שוק האג"ח בבורסת תל אביב ממשיך להפגין מגמת התחזקות וגיוון, עם צבירה עקבית במדדים קונצרניים וממשלתיים גם יחד. לצד זאת, נדרש מאמץ חינוכי ושיווקי להגברת המודעות בקרב הציבור הרחב לאפשרויות ההשקעה הפאסיבית בעולם החוב - תחום שעד כה נותר ברובו נחלת המשקיעים המוסדיים״.