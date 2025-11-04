"נופר אנרגיה" מוכרת לקרן נוי 5% מהאחזקות בשותפות נוי – נופר

לאחר המכירה תחזיק קרן נוי 52.5% מהאחזקות ונופר תחזיק בכ- 47.5% מהאחזקות בשותפות.
לשותפות נוי – נופר פורטפוליו נרחב של פרויקטים המוחזקים על ידי מספר תאגידים: סאנפריים באיטליה וסבינר ואולמדיה בספרד.
המכירה מתבצעת במחיר גבוה מהמחיר בו נמכרו המניות בשנת 2022, בעקבות השבחה משמעותית של תאגיד סאנפריים אשר גברה על הירידה בשווי הפרויקטים בספרד בגין ירידת מחירי האנרגיה במדינה.
"נופר אנרגיה" מודיעה הבוקר, כי התקשרה עם שתי שותפויות מקבוצת קרן נוי, בהסכם למכירת 5% מאחזקותיה בזכויות ובשותפות נוי – נופר בתמורה לכ- 71.2 מיליון ₪ (כ- 18.95 מיליון אירו). לשותפות נוי – נופר פורטפוליו נרחב של פרויקטים המוחזקים על ידי התאגידים סאנפריים באיטליה וסבינר ואולמדיה בספרד.
עם השלמת העסקה תחזיק נופר בכ- 47.5% מזכויות השותפות וקבוצת נוי תחזיק בכ- 52.5% מהזכויות. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים. המכירה מתבצעת במחיר גבוה מהמחיר בו נמכרו המניות בשנת 2022 בעקבות השבחה משמעותית של תאגיד סאנפריים, אשר גברה על הירידה בשווי הפרויקטים בספרד בגין ירידת מחירי האנרגיה במדינה. הגופים מדגישים כי הן בסאנפריים והן בפרויקטים של השותפות בספרד גלום עוד פוטנציאל צמיחה רב והן יפעלו למימושו בשנים הקרובות.
נופר אנרגיה צופה, כי בעקבות המהלך ייווצר לחברה רווח בסכום מהותי.